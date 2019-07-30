4 августа 2019

В киевском музее русского искусства среди множества прекрасных картин меня всегда особенно привлекали работы Владимира Боровиковского. В основном мы знаем его как замечательного портретиста. Умение передать тонкие вдохновлённые черты женского лица, лёгкая дымка романтичности, словно мягко обволакивающая задумчивый образ — всё это делает картины Боровиковского узнаваемыми и не сравнимыми ни с какими другими.

Многими принято считать Боровиковского художником русским. Все российские источники называют малой его родиной Малороссию (или Гетьманщину), входившую ко времени его рождения — 4 августа 1757 года — в состав Российской империи. Тут хотелось бы с ними поспорить. Ибо на самом деле родившегося в украинском Миргороде и ставшего именно там профессиональным художником Владимира Лукича Боровиковского я бы всё-таки не отрывал от истории украинской живописи.

Отец будущего знаменитого художника и академика казак Лука Боровиковский, как, впрочем, и дядя, и братья Владимира, был иконописцем. И мастерству иконописи сына обучил как раз Лука Боровиковский. Даже служа в Миргородском казачьем полку, Владимир не оставлял занятий живописью. И, выйдя в отставку в чине поручика, продолжил ею заниматься уже профессионально. Сначала писал образа для местных храмов. Позже, выполнив росписи интерьера дома в Кременчуге, предназначавшегося для приёма императрицы, был замечен Екатериной II и лично ею приглашён в Петербург.

Не стану утомлять вас длинным перечислением замечательных работ, написанных им в период пребывания в столице империи. Именно там он прославился своими парадными портретами, демонстрирующими совершенное владение художника кистью в передаче мельчайших деталей лиц героев и интерьера. Но всё же особенно удавались ему портреты женские, исполненные в сентиментальной манере, передающей многообразие сокровенных чувств и переживаний изображаемых моделей.

Правда, не обошлось тут без некоей мистики. В 1797 году Боровиковский написал портрет княгини Марии Лопухиной, загадочно красивой молодой девушки. И что вы думаете? Вскоре после этого у княгини начались проблемы со здоровьем. Доктора поставили страшный диагноз — чахотка (туберкулёз лёгких). В 18 веке болезнь эта была неизлечимой. И через короткое время княгиня умерла. Но и через 100 лет портрет Лопухиной продолжал вызывать восторженные отклики. Поэт Полонский почти через столетие посвятил Марии такие стихи:

''Она давно прошла, и нет уже тех глаз

И той улыбки нет, что молча выражали,

Страданье — тень любви, и мысли — тень

печали,

Но красоту её Боровиковский спас…

Завтра мне хотелось бы продолжить рассказ о мистике в творчестве украинских художников, чьи картины представлены в экспозиции киевского музея русского искусства. А пока позвольте сегодняшним именинникам пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.