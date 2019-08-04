Происшествия

Вскрылись детали убийства в Донецке сына одного из главарей «ДНР»

Сына известного террориста «ДНР» Игоря Андриенко, рэпера Егора «Борзини», убили ночью 29 июля 2019 года. Об этом сообщает донецкий пропагандист Сергей Макаренко.

По его словам, тело Егора было обнаружено в Калининском районе Донецка неподалеку от того места, где он проживал с женой Ксенией и маленькой дочерью. Преступление было совершено около 23 часов.

Мужчина якобы должен был встретиться со знакомым, который жил в соседнем доме.

«…Как мне сказали, произошло это в 11 вечера. Егора вышел из дому в 10 (22:00). Егор перед уходом сказал, чтобы я не ложилась спать и ждала его, что он будет через 20 минут. Полиция ко мне в 2 ночи пришла и сообщила», — передает Макаренко слова жены убитого Ксении.

Рэпер был найден с огнестрельным ранением в голову.

По словам жены убитого, подозреваемый был задержан «силовиками ДНР» в ту же ночь, когда произошло преступление.

О смерти рэпера сообщили в его официальной группе «Вконтакте» 30 июля.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в мае в СИЗО оккупированного Донецка убили подростка, находившегося под следствием. Об убитом известно, что он находился в СИЗО-5, где содержатся малолетние подозреваемые.

Незадолго до этого в так называемом «МГБ ДНР» жестко расправились со своим информатором, который работал в Службе безопасности Украины — после допроса его убили. Перед смертью его пытали электрическим током.

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