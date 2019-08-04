Вторая бойня за сутки в США: установлена личность стрелка

Мир

В воскресенье, 4 августа, полиция города Дейтон, штат Огайо, назвала имя стрелка, который устроил бойню в одном из местных баров. Это 24-летний Коннор Беттс. Примерно в 07:00 по местному времени молодой человек в бронежилете расстрелял посетителей Ned Peppers Bar. По уточненным данным, он убил девять человек и ранил еще 27. Полицейские были вынуждены открыть огонь на поражение. Беттс был убит на месте.

Мэр Дейтона Нэн Уэйли заявила журналистам, что стрелок был вооружен винтовкой калибра .223. Кроме того, у него было большое количество боеприпасов к ней. По словам представителя полиции Мэтта Карпера, стрельба в баре продолжалась не более минуты. Офицеры прибыли на место моментально и, не раздумывая, применили оружие по «активному стрелку».

На данный момент 15 раненых уже выписаны из больницы. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

О Беттсе известно не очень много. Проживал в городке Беллбрук, штат Огайо. В 2017—2019 годах изучал психологию в колледже Синклер. Некоторое время работал на бензозаправке Marathon в городе Сентервилл, штат Огайо. Уволился и устроился в заведение популярной в США сети ресторанов быстрого обслуживания Chipotle Mexican Grill в том же городе.

Это уже второе массовое убийство в США за последние сутки. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о бойне в Эль-Пасо, штат Техас. Там 21-летний Патрик Крусиус расстрелял посетителей торгового центра Walmart. Он убил 20 человек и ранил еще 26. Крусиуса арестовала полиция. Он оказался расистом, который ненавидит латиноамериканцев. А вот в случае с Беттсом мотив по-прежнему не известен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter