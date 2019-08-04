Подросток вышвырнул шестилетнего мальчика с десятого этажа знаменитой лондонской галереи (фото)

Мир

В одном из знаменитых музеев Лондона, Современной галерее Тейт (Tate Modern), произошел страшный инцидент. Как сообщает издание Daily Mail, 17-летний подросток вышвырнул шестилетнего мальчика с десятого этажа нового здания галереи Блаватник-билдинг (названного в честь уроженца Одессы — американского и британского миллиардера Лена Блаватника, сделавшего крупнейшее в истории музея пожертвование — 260 миллионов фунтов стерлингов). На этом этаже расположена смотровая платформа, оформленная в виде балкона.

По словам очевидцев, они слышали звук удара рухнувшего тела, после чего последовал душераздирающий женский крик: «Это мой сын! Это мой сын!».

Ребенка, который упал на крышу пятого этажа, доставили в больницу вертолетом. Он находится в критическом состоянии и борется за свою жизнь. Подросток, столкнувший ребенка, арестован по обвинению в покушении на убийство. Причины его поступка неизвестны. Судя по всему, с мальчиком и его матерью он знаком не был. Ведется расследование инцидента. Музей был закрыт до конца дня.

Современная галерея Тейт — лондонская галерея модернистского и современного искусства, входит в группу галерей Тейт, в которых выставляется национальная коллекция британского искусства с 1500 года по сегодняшний день. В галерее находится коллекция произведений мирового искусства, созданных с 1900 года. Она входит в десятку самых посещаемых художественных музеев мира.

Смотровая площадка

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