Выбросивший ребенка с десятого этажа галереи Тейт Модерн подросток – агрессивный шизофреник

Мир

Стали известны подробности инцидента, произошедшего 4 августа в одном из самых известных музеев мира — лондонской галерее Тейт Модерн. Как сообщали «ФАКТЫ», 17-летний подросток сбросил со смотровой платформы, находящейся на десятом этаже здания, шестилетнего мальчика, вырвав ребенка из рук матери. Мальчик, который оказался французом по национальности, находится в больнице в тяжелом состоянии. Однако врачи надеются, что он выживет.

Как пишет издание Daily Mail, подросток, чье имя не разглашается, страдает шизофренией и у него часто бывают припадки агрессии. При этом, как говорят медицинские работники, он отличатся пугающе высоким интеллектом. Выходить на улицу и в общественные места он может лишь в сопровождении двух опекунов. Однако, каким-то образом парню удалось ускользнуть от своих надзирателей.

В галерее он привлек к себе внимание посетителей странным поведением. До того, как сбросить вниз маленького туриста из Франции, он преследовал других детей, чьи родители поспешили увести своих малышей подальше от неадекватного парня, который отличается высоким ростом и крепким телосложением.

После того, как подросток вышвырнул ребенка со смотровой платформы, его схватили оказавшиеся поблизости мужчины-посетители. Один из них ударил его в лицо. Юноша молчал, не проявлял никаких эмоций и не сопротивлялся. Его заперли в туалете до прибытия полиции. Кричащая мать малыша пыталась перелезть через ограждение, чтобы добраться до своего ребенка, упавшего на выступающую крышу пятого этажа. Ее пришлось удерживать силой.

Позже на вопрос, почему он это сделал, задержанный ответил полицейским, что во всем «виноваты социальные службы».

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