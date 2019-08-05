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Чипсы, маргарин и другие «вредители»: названы продукты, которые могут навредить здоровью мужчины

Здоровье мужчин напрямую зависит от тех продуктов, которые находятся в рационе мужчин чуть ли не ежедневно. Врачи предупреждают, что некоторые продукты могут навредить в дисфункции, пишет российское издание.

В первую очередь специалисты рекомендуют мужчинам отказаться от чипсов. Хотя эта закуска как ничто иное привлекает мужское население, особенно со слабо — алкогольными напитками.

Чипсы перестали делать из картофеля, сейчас они делаются из крахмала и муки, Также в них превышено содержание вкусовых усилителей и масла.

Чипсы могут привести к ожирению и к повышению холестерина. Но самое главное, если мужчина отдает предпочтение чипсам, то у него вырабатывается женский гормон.

Также специалисты рекомендуют употреблять в пищу как меньше сладкого, особенно те сладости, в которых содержится много маргарина. Все, что содержит маргарин, можно исключить из рациона мужчин.

Маргарин нарушает обмен веществ, приводит к повышенному холестерину и закупорке сосудов.

Такое же действие производят соусы, в основе которых лежат молочные продукты, например, майонез. Сейчас его готовят не из натуральных продуктов, поэтому в нем много рафинированных растительных масел, эмульгаторов и уксуса. Все эти компоненты негативно влияют на мужское здоровье.

Ну и последним из этого списка медики назвали сладкую газировку. Они содержат много сахара, поэтому эти напитки могут привести к ожирению, повышенному холестерину и другим заболеваниям.

Напомним, на снижение потенции могут влиять и некоторые лекарства.

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