Для мужской потенции нашли новый заменитель виагры и сиалиса

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Результаты исследования, которое провели ученые из Имперского колледжа Лондона (Великобритания), показали, что инъекции вещества кисспептина, играющего ключевую роль в работе репродуктивной системы человека, усиливают у мужчин желание заниматься сексом и приводят к высокой эрекции. Об этом говорится в статье в Journalof Clinical Investigation, пишет rusjev.
Ученые отмечают, что гормон кисспептин естественным образом вырабатывается в головном мозге. Известно, что этот белок запускает процесс полового созревания в подростковом возрасте и в дальнейшем отвечает за регуляцию репродуктивной функции организма. Исследователи решили проверить, как это вещество влияет на активность лимбической системы мозга, играющей ключевую роль в сексуальном поведении и формировании эмоций. В особенности ученых интересовало, может ли кисспептин помочь мужчинам с психосексуальными расстройствами — сексуальными проблемами, в основе которых лежат психологические трудности. Такие расстройства часто встречаются у мужчин, не способных к зачатию.
Для этого 29 молодым здоровым гетеросексуальным мужчинам была сделана либо инъекция кисспептина, либо инъекция плацебо. Затем участникам, находящимся в магнитно-резонансном томографе, демонстрировали различные изображения, включая сексуально окрашенные и просто романтичные фотографии пар. При этом ученые наблюдали за реакцией мозга на эти изображения.
Было установлено, что под влиянием кисспептина у участников значительно усиливалась активность структур мозга, связанных с сексуальным возбуждением, желанием и возникновением чувства любви. Мало того, после инъекции кисспептина у участников существенно улучшилось настроение, а при демонстрации негативно окрашенных изображений у них наблюдалось повышение активности мозговых структур, регулирующих отрицательные эмоции. Это заставило ученых предположить, что кисспептин может также стать средством лечения депрессии.
«Большинство исследований и методов терапии бесплодия фокусируются на биологических факторах, не позволяющих парам зачать естественным путем. Это, конечно, важная часть процесса репродукции, но роль головного мозга и эмоций в этом процессе также очень важна, и пока не до конца понятна. Полученные нами новые данные показывают, что кисспептин стимулирует появление эмоций и мозговых реакций, ведущих к сексу и репродукции. В ходе дальнейших, более масштабных исследований мы проверим, может ли этот гормон стать эффективным лекарством при психосексуальных расстройствах и помочь бесчисленным парам, безуспешно пытающимся зачать ребенка», — считает ведущий автор исследования Валджит Дилло (Waljit Dhillo).
Не исключено, что в будущем этот гормон будут применять для терапии психосексуальных расстройств, с которым часто сталкиваются пациенты с бесплодием, считает ученый.
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