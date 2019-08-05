В столице Египта произошел взрыв: не менее 19 погибших (фото, видео)

Мир

В центре столицы Египта Каире, близ площади Тахрир, в ночь на 5 августа прогремел мощный взрыв. Погибли по меньшей мере 19 человек, более 30 получили ранения. Взрыв произошел на территории Национального института рака. Зданию также причинен серьезный ущерб. Как сообщает издание Aljazeera, по предварительным данным, при столкновении автомобилей взорвался кислородный баллон, после чего вспыхнул сильный пожар. Пока что неизвестно, было ли это несчастным случаем или терактом. Ведется расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали — На юге Флориды прогремел мощный взрыв в торговом центре: много пострадавших.

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