Украина

На испанском курорте разгорелся скандал из-за флага России и оскорбления украинцев: что произошло

В Испании отель решил поддержать российских туристов и оскорбил при этом украинцев. В соцсетях предлагают ответить отельерам флешмобом и обнулить рейтинг заведения на популярных туристических сайтах.

Скандал разгорелся в отеле «Best San Francisco» в городе Салоу на побережье Коста-Дорада. Администрация заведения решила вывесить в ресторане огромный российский флаг. На вежливую просьбу украинцев убрать триколор и не провоцировать стычки между гостями было отвечено отказом.

«Несколько украинцев попросили администратора убрать флаг, чтобы семьи, в которых есть погибшие от рук российских военных не чувствовали себя ужасно во время ужина. Впрочем, администратор оказался горячим сторонником российской политики, потому что в грубой форме отказал гостям, добавив, что его позиция — это позиция всей Испании… К спору присоединились граждане России, которых администрация попросила лично разобраться с шокированными украинцами. Чтобы ярче продемонстрировать пренебрежение к гражданам Украины, на развлекательном вечере у бассейна отеля аниматоры начали исполнять российские военные песни», — рассказал в Facebook свидетель инцидента Давид Пластер.

Туроператор, поселивший украинцев в таком специфическом отеле, своим клиентам помочь не смог. «Посоветовали философски отнестись к оскорблениям и травле. На просьбу заменить отель проанонсировали гостям штрафы за снятие брони», — рассказал очевидец.

Украинцам предложили присоединиться к флешмобу против отеля. Предлагается поставить низкие оценки заведению на популярных площадках Booking.com и TripAdvisor, а в комментариях предупредить туристов о специфическом мировозрении администрации отеля.

Сейчас участники флешмоба активно ставят отелю «единички» и красочно описывают грубость и пренебрежение, с которыми столкнулись во время поездки.

Напомним, в 2018 году на курорте в Турции российский гражданин избил до смерти туриста из Запорожья. Двое мужчин поспорили из-за футбольного матча.

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