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Общество и люди

До +30: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

11:57 5 августа 2019 67
солнечная погода в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В результате потепления, которое идет в Украину, в середине текущей недели температура воздуха поднимется до +30 градусов.

«Кто замерз на прошлой неделе и особенно горько плакал из-за низкой температуры воздуха — вытрите слезы и улыбнитесь. К нам идет потепление!» — обещает синоптик Наталья Диденко, прогнозирующая, что в середине недели украинцы будут «хекать и краснеть» из-за +30 градусов днем.

По ее прогнозам, с вторника, 6 августа, воздух начнет прогневаться — ожидается до +20+27 градусов. Лишь на севере и северо-востоке будет прохладнее: + 19 + 22 градуса.

Дожди вероятны на западе Украины и в Луганской области — в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода. Не будет и штормовых ветров, «отметившихся» в Украине в минувшие выходные дни.

В Киеве 6 августа ожидается солнечная, сухая, умеренно теплая. Температура воздуха ближайшей ночью невысокая: + 10 + 12 градусов. Днем ожидается + 23 + 25 градусов.

«В середине недели вы себя не узнаете — от вчерашних едва ли не пуховичков снова прыгнут на вас из шкафа бретельки, ровный гул кондиционеров, шелк, лен, сатин и мягкая вискоза — придется жара!» — обещает синоптик.

Кстати, дождь, который сейчас идет в Киеве — единственный на всю Украину. Наталка Диденко назвала его «залетным» и пообещала, что он скоро пройдет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по прогнозам народного синоптика Владимира Деркача, август в Украине ожидается дождливым и не сильно жарким.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЬІ»

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