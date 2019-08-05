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В Украине потеплеет, но дожди не отступят: прогноз погоды на начало недели
После заметного похолодания в Украину начинает возвращаться тепло, а циклон — постепенно покидать территорию страны.
Так, в понедельник, 5 августа, дожди прогнозируются лишь в западных регионах, а также в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Температура днем +20+24, в Закарпатской области — до +27 градусов. В центральных, южных и северных районах осадки не прогнозируется, но солнце периодически будет скрываться за облаками. Температура — до +20+23, в южных района немного теплее — до +25 в Одесской и Николаевской областях и до +24 градусов в Херсонской. На несколько градусов прохладнее будет на востоке Украины.
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Во вторник, 6 августа, температура воздуха поднимется на несколько градусов, но в западных регионах ожидаются грозы. Днем ожидается +24+26, в Черновицкой области — до +27 градусов. Север, центр, юг и восток — без осадков. Температура воздуха существенно не изменится.
В среду, 7 августа, дожди с грозами уйдут из западных регионов и «обоснуются» в Житомирской, Киевской, Черниговской областях и в восточных регионах, за исключением Донецкой, Лугнанской и Запорожской областей. Сухо будет и в южных регионах. В западных областях потеплеет до +26+28 градусов днем, а в Закарпатской и Черновицкой областях — до +29 градусов. Такая же температура установится и в южных регионах. На севере и в центре — до +25+27 градусов. В восточных регионах — на несколько градусов прохладнее.
Материал «Ливень и смерч: на Одесскую область обрушилась жуткая непогода (фото, видео)» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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