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- 12:32 Скандально известная модель XL стала участницей «Зважені та щасливі»
Скандально известная модель XL стала участницей «Зважені та щасливі»
Заканчиваются съемки первого этапа популярного проекта «Зважені та щасливі» (СТБ). Премьера девятого сезона запланирована на 29 августа, а финал состоится под Новый год. Тогда и станут известны имена победителей. В этом сезоне со своим лишним весом сражаются 18 участников — девять мужчин и девять женщин. Каждый из них считает, что именно лишние килограммы — главное препятствие на их пути к счастью в личной жизни.
В проект вернулась ведущая Анита Луценко. Тренеры девятого сезона — Марина Боржемская и Иракли Макацария.
— Это будет один из самых интересных сезонов, — призналась «ФАКТАМ» Марина. — Наши участники борются не только со своими килограммами, но и собственными комплексами. Это будет настоящее сражение.
Известно, что одной из участниц стала украинская оперная певица Алена Гребенюк. В проект вернулся также победитель первого сезона, бывший хоккеист Николай Ворошнов. На этом сюрпризы от самого весомого проекта страны не заканчиваются. Одной из героинь шоу стала украинская модель XL и скандальная участница реалити «Дом-2» Рима Пенджиева. Рима пришла с весом 122 кг.
— Предыдущие мои проекты были как развлечение, пиар или для заработка, — сказала Рима. — На проект «Зважені та щасливі» я иду с другой целью. Для меня это действительно важно.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что финалисты седьмого сезона популярного проекта «Зважені та щасливі» Алина Буць и Максим Письмиченко впервые стали родителями.
А один из участников проекта после завершения шоу открыл сеть спортзалов в родном городе.
Вернувшаяся в проект Анита Луценко раскрыла секрет, как избавиться от жира на животе.
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