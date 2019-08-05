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Шоу-бизнес

Скандально известная модель XL стала участницей «Зважені та щасливі»

12:32 5 августа 2019 919
Рима Пенджиева
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Заканчиваются съемки первого этапа популярного проекта «Зважені та щасливі» (СТБ). Премьера девятого сезона запланирована на 29 августа, а финал состоится под Новый год. Тогда и станут известны имена победителей. В этом сезоне со своим лишним весом сражаются 18 участников — девять мужчин и девять женщин. Каждый из них считает, что именно лишние килограммы — главное препятствие на их пути к счастью в личной жизни.

В проект вернулась ведущая Анита Луценко. Тренеры девятого сезона — Марина Боржемская и Иракли Макацария.

— Это будет один из самых интересных сезонов, — призналась «ФАКТАМ» Марина. — Наши участники борются не только со своими килограммами, но и собственными комплексами. Это будет настоящее сражение.

Известно, что одной из участниц стала украинская оперная певица Алена Гребенюк. В проект вернулся также победитель первого сезона, бывший хоккеист Николай Ворошнов. На этом сюрпризы от самого весомого проекта страны не заканчиваются. Одной из героинь шоу стала украинская модель XL и скандальная участница реалити «Дом-2» Рима Пенджиева. Рима пришла с весом 122 кг.

Предыдущие мои проекты были как развлечение, пиар или для заработка, — сказала Рима. — На проект «Зважені та щасливі» я иду с другой целью. Для меня это действительно важно.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что финалисты седьмого сезона популярного проекта «Зважені та щасливі» Алина Буць и Максим Письмиченко впервые стали родителями.

А один из участников проекта после завершения шоу открыл сеть спортзалов в родном городе.

Вернувшаяся в проект Анита Луценко раскрыла секрет, как избавиться от жира на животе.

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