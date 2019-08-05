Происшествия

В Харькове грузовик слетел с моста: фото с места аварии

В Харькове груженый песком КамАЗ рухнул с моста — врачи пытаются спасти жизнь водителю грузовика. Ранее в Голосеевском районе Киева многотонный грузовик Volvo упал с моста.

Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Харьковской области, чрезвычайное происшествие случилось около 10:00 в понедельник, 5 августа. Водителя с тяжелыми травмами доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

Информация зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Красник Верховинского района (Ивано-Франковская область) произошло смертельное ДТП — грузовик ГАЗ-66, перевозивший туристов, упал с высоты 40 метров в реку Черный Черемош.



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