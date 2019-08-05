25.53 / 25.86 28.29 / 28.81
Киев: +15
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Харькове грузовик слетел с моста: фото с места аварии

12:33 5 августа 2019 410
ДТП в Харькове
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове груженый песком КамАЗ рухнул с моста — врачи пытаются спасти жизнь водителю грузовика. Ранее в Голосеевском районе Киева многотонный грузовик Volvo упал с моста.

Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Харьковской области, чрезвычайное происшествие случилось около 10:00 в понедельник, 5 августа. Водителя с тяжелыми травмами доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

Информация зарегистрирована в журнале Единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе Красник Верховинского района (Ивано-Франковская область) произошло смертельное ДТП — грузовик ГАЗ-66, перевозивший туристов, упал с высоты 40 метров в реку Черный Черемош.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер