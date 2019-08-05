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Украина

Генерал Назаров подал рапорт об увольнении из ВСУ: названа причина

14:10 5 августа 2019 209
Виктор Назаров
Инф. «ФАКТОВ»

Генерал-майор Виктор Назаров, которого суд признал виновным в гибели украинских десантников и членов экипажа Ил-76, сбитого боевиками в Луганском аэропорту в июне 2014 года, подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил по собственному желанию.

В комментарии «Громадскому» генерал заявил, что это связано с судебным делом и что приговор Павлоградского суда — семь лет лишения свободы — является незаконным. На приговор была подана апелляция.

«Я решил сосредоточить усилия именно на уголовном производстве, работе в судах, борьбе. И моя цель, чтобы, наконец, от слова перешли к делу, и правосудие было правосудным, и чтобы приговоры соответствовали закону, а не были политически мотивированными или опирающимися только на общественный резонанс», — заявил он.

Виктор Назаров также сообщил, что апелляция на приговор была подана в 2017 году. Тогда апелляционная инстанция назначила повторную экспертизу, которая длилась порядка девяти месяцев. «Из-за ликвидации Апелляционного суда Днепропетровской области и образования Днепровского апелляционного суда, апелляционную жалобу теперь рассматривает коллегия судей в новом составе», — пояснил он.

Эксклюзивное интервью генерал-майора Виктора Назарова «Моя совесть чиста перед памятью бойцов, погибших в сбитом над Луганском Ил-76, и перед Богом» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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