Был весь в крови: судья «МастерШефа» рассказал о закулисье проекта (фото)

Шоу-бизнес

Телеканал СТБ готовится к выходу в эфир девятого сезона проекта «МастерШеф», один из победителей которого поделился с «ФАКТАМИ» своими рецептами. Второй раз судьей реалити станет Владимир Ярославский — кулинар с 22-летним опытом. А шеф-поваром Владимир работает четырнадцать лет. Он стажировался в ресторанах, входящих в список гида Мишлен в ОАЭ, США, Испании, Великобритании и Италии. Дополнительное кулинарное образование Ярославский получил во Франции, став постоянным участником международного фестиваля «Неделя шефов».

Один лучших шеф-поваров Украины, Владимир Ярославский признается, что участие в проекте «МастерШеф» стало для него интересным опытом. Владимира называют самым строгим судьей проекта, а его комментариев с трепетом ожидают все участники. Вместе с Лизой Глинской и Эктором Хименесом-Браво, Владимир провел несколько месяцев на съемках девятого сезона «МастерШефа».

Накануне премьеры шоу в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Владимир Ярославский поделился своими впечатлениями от съемок и участников, а также раскрыл секрет своего летнего меню.

— Владимир, как впечатления от девятого сезона? Ведь сразу после профессионалов вы стали работать с аматорами.

— И, правда, аматоры в работе достаточно сильно отличаются от профессионалов. Им еще тяжело предугадать результат, потому что нет большого опыта работы с продуктами. Если профессионалы пришли с пониманием базы, классики, то аматоры нарабатывают свой опыт прямо здесь и сейчас. При этом я очень рад, что у них есть такая школа, как проект «МастерШеф». Кроме того, у победителя будет возможность выучиться в Le Cordon Bleu, и стать настоящим талантливым поваром!

— Вы достаточно строгий судья…

— Но с аматорами я стал более снисходительным. Иногда, правда, бывают сложные моменты. Например, когда я подробно рассказываю о сочетаниях гарнира к рыбе, а мне приносят рыбу с полентой. А ведь полента совершенно не сочетается с рыбным вкусом. Получается, мне приходится оценивать поленту отдельно, рыбу отдельно, потому что вместе — это не блюдо.

— Какой конкурс из нынешнего сезона вам запомнился больше всего?

— О конкурсах я рассуждаю не с точки зрения зрителя, а как человек изнутри. Когда я оцениваю конкурс, важнее всего, какое блюдо получится в данных условиях. Мы ставим достаточно сложные рамки для участников, чтобы они вышли из зоны комфорта и создали интересные блюда. Могу лишь сказать, что участники будут много бегать в этом сезоне, принимая почетных гостей.

Мне запомнился конкурс «Черная комната»: участники по одному должны были заходить в абсолютно черную комнату, где им нужно было наощупь выбрать ингредиенты для своего блюда. Помню, один парень залез пальцами в тарелку с говяжьей кровью, не понял, что это, и начал ее пробовать. А, когда вернулся из комнаты, то был весь в крови! Забавно было наблюдать за тем, как участники реалити вели себя в абсолютной темноте.

Еще в этом сезоне есть конкурс, в котором ребята будут пробовать блюдо и угадывать ингредиенты, которые в него входят. Очень интересно наблюдать, у кого как работают рецепторы. А один участник попытался даже спрятать между зубов ингредиент, чтобы потом разглядеть, что же это такое ему попалось! Правда, мы его вовремя разоблачили. И с того момента решили давать всем нашим участникам после дегустации водичку.

— Что вас больше всего поразило во время кастинга проекта?

— Что меня действительно поразило, так это то, что снова большое количество людей приносили блюда из лосося. Знаете, это уже даже стало банальным. Я бы, наверное, больше обрадовался, если бы на кастинге кто-то интересно приготовил, скажем, карпа — нашу украинскую рыбу. Или судака, тюлечку, рапану. Ведь на самом деле у нас полно интересных своих, локальных продуктов, на которые непременно стоит обратить внимание.

— Съемки проекта проходили летом, когда большинство людей отправляются в отпуск…

— Да, получилось, что у меня лето проходит в работе. Раньше я каждый месяц путешествовал, а в этом году отдых пока только в планах. Правда, думаю, все же успею поехать в Барселону — это мой любимый город, полежать на пляже, поесть вкусной еды… Надеюсь, мой мозг там отдохнет, и я привезу на работу много новых идей.

— Как шеф-повар, что вы сейчас советуете попробовать из продуктов? Как интересно можно приготовить овощи и фрукты, которых в изобилии?

— Именно сейчас появляются карпатские белые грибы. Так что советую не пропустить их сезон. В этом году уродили потрясающие абрикосы и черешни. Из черешни можно сделать компот, и в него добавить тархун или тимьян — это вкусное интересное сочетание. У нас в основном черешню не готовят, а просто съедают тарелками. Но это тоже вкусно! Я считаю, в этом нет ничего страшного, ведь у всех есть какие-то базовые вещи, которые родом из детства, и они навсегда останутся самыми вкусными. К тому же у черешни достаточно нейтральный вкус. Вот вишню уже можно по-разному готовить. Абрикос тоже не часто используется в блюдах, потому что он достаточно водянистый и не сильно яркий. Персик уже ярче по вкусовым качествам. Например, персик можно обжарить на гриле и добавлять в салаты. Кстати, половинки абрикосов можно запечь в духовке с голубым сыром и тоже добавлять к зеленым салатам.

— Какая еда сейчас у вас любимая?

— Мороженое. Шоколадное мороженое! Готовлю его самостоятельно. Вообще я ем много ягод и фруктов. Из мяса очень люблю курицу. Но в любом случае, без мороженого никуда!

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