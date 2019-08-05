Происшествия

Под Кропивницким оборвался лифт с людьми: фото с места ЧП

В Кировоградской области произошел очередной обрыв лифта — рано утром в воскресенье, 4 августа, на горячую линию «101» поступил сигнал о падении лифта с первого этажа в подвальное помещение. Инцидент случился в здании магазина в городе Гайворон, по улице Василя Стуса. Напомним, «ФАКТЫ» писали о трагедии в Сумах, где жертвой неисправного лифта стал младенец, которого не успели вытащить из оборвавшегося лифта.

По прибытии на место инцидента сотрудники ГСЧС установили, что грузовой лифт упал в подвал в результате обрыва троса.

В результате инцидента пострадали двое пассажиров лифта, которых доставили в районную больницу.

Причины обрыва троса в настоящее время устанавливают специалисты, сообщает управление ГСЧС в Кировоградской области.

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце июля ЧП в лифте случилось в Николаеве. Там лифт с тремя мужчинами успел затормозить в последний момент перед первым этажом. А в Киеве няня успела вытащить ребенка из коляски, когда она начала подниматься вместе с неисправным лифтом.

Фото ГСЧС

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