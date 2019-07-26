Происшествия

Родились в рубашке: в Николаеве лифт сорвался с 9-го этажа, но пассажиры уцелели

В пятницу, 26 июля, на улице Садовой, в Николаеве произошло чрезвычайное происшествие. Трое мужчин зашли в лифт на 9-м этаже, чтобы спуститься на первый. Когда закрылись двери, как рассказали потом сами пассажиры, у них возникло ощущение свободного падения… Но, к счастью, кабина лифта быстро, хоть и резко затормозила. Ранее лифт с людьми оборвался в Днепре.

Оказавшиеся в ловушке парни позвонили на «101». По указанному адресу прибыл работник лифтового хозяйства, он открыл лифт и выпустил шокированных, но целых и невредимых «пленников».

Как оказалось, у совавшегося лифта сработали аварийные тормоза, и это спасло мужчинам здоровье, а может, и жизнь.

Николаевцы активно обсуждают происшествие в социальных сетях. «Человеческая жизнь на волоске», «Зато у нас площадь реконструируют за 100 тысяч», — пишут пользователи Facebook.

Согласно информации николаевского адвоката Владимира Тимошина, в Николаеве сотни лифтов находятся в аварийном состоянии, и на их ремонт нужны миллионы гривен. А в это время николаевская городская власть решила реконструировать центральную Соборную площадь, закатав ее в гранит за 100 миллионов гривен. Мягко говоря, сомнительное по целесообразности решение.

Как сообщали «ФАКТЫ» в Киеве няня успела вытащить ребенка из коляски, когда она начала подниматься вместе с неисправным лифтом. А вот в Сумах коляску с ребенком не успели вытащить из оборвавшегося лифта. Младенец погиб.



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