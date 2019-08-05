Поговорил с Дарвином: в сети высмеяли нелепое заявление российского священника (видео)

Мир

В России священник, не являющийся поклонником теории Чарльза Дарвина о происхождении человека от обезьяны, заявил, что поговорил с ученым, и тот отказался от «крамольных мыслей».

«Если вы не знали, у нас на телевидении есть канал «Спас» и там происходят прекрасные вещи. Вот, например, протоиерей Артемий Владимиров рассказывает, что поговорил Чарльзом Дарвином и ученый отказался от своей «обезьяньей теории», — иронизирует ресурс «Лентач».

Если вы не знали, у нас на телевидении есть канал «Спас» и там происходят прекрасные вещи. Вот, например, протоиерей Артемий Владимиров рассказывает, что поговорил Чарльзом Дарвином и ученый отказался от своей «обезьяньей теории»



Канал Рен-тв, скорее хантите нового эксперта pic.twitter.com/CgO6Dm8Wyt — Лентач (@oldLentach) August 5, 2019

Интернет-пользователи, оставившие комментарии под этим видео, тоже изрядно повеселились:

«Когда в кадило засыпал что-то другое, вместо ладана».

«Правильно! Давно уже этим обезьяннопоклонцам мозги вправить надо! Почему только сейчас додумались Дарвина спросить? Давно надо было, в году так 1859-м».

«Артемий Владимиров врет! Я разговаривал с Чарльзом Дарвином, он от своей теории не отказывался. И еще он мне рассказал, что от него чего-то хотел какой-то бородатый мужик, но он его не понял, потому что русского языка не знает».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России отстранили от службы в кафедральном соборе и сослали в сельских приход священнослужителя, жена которого приняла участие в городском конкурсе красоты под названием «Ты уникальная».



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