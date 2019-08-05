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Целителя Пантелеимона: что нужно и чего нельзя делать в этот день

В пятницу, 9 августа, у христиан восточного обряда день памяти великомученика и целителя Пантелеимона. Этот святой родился в городе Никомидия в Вифинии (Малая Азия). Его отец, которого звали Евсторгий, был знатным и богатым человеком, по вере — язычником, а мать, святая Еввула, — христианкой. При рождении ребенка назвали Пантолеоном (что означает «во всем лев»), но позже его стали называть Пантелеимоном («милостивым ко всем», «всемилостивым»). Еввула воспитывала сына в христианской вере, но она умерла, когда Пантолеон был еще совсем ребенком. И отец отдал мальчика в языческую школу, а потом — в медицинскую, где он учился врачебному искусству у известного врача по имени Евфросин. Пантолеон выделялся среди сверстников умом, красноречием, прекрасным поведением. Очень скоро он сравнился в знаниях со своим учителем. Евфросин брал ученика с собой, когда посещал больных. Так Пантолеон оказался в царских палатах, где очень понравился царю Максимиану (284−305) — ярому гонителю христиан. Царь захотел, чтобы юноша остался у него на службе.

Как раз в это время в Никомидии тайно жили трое священномучеников пресвитеров, спасшихся при сожжении 20 тысяч христиан в Никомидийской церкви в 303 году. Один из них, Ермолай, приметил благообразного юношу и однажды, пригласив Пантелеона к себе, ознакомил его с основами христианской веры. С тех пор они начали вести беседы о Христе ежедневно.

Окончательно же Пантолеон уверовал в Иисуса Христа после одного случая. Тогда юноша возвращался домой после очередной беседы с учителем и увидел на дороге мертвого ребенка, а рядом с ним извивалась ядовитая гадина — ехидна, укусившая мальчика. Пожалев малыша, Пантолеон стал просить Господа оживить умершего и уничтожить ехидну. Он твердо решил стать христианином, если его молитвы будут услышаны. И случилось чудо: ребенок ожил, а змея разлетелась на куски.

Приняв крещение, Пантолеон, получивший имя Пантелеимон, бесплатно лечил всех, кто к нему обращался, щедро раздавал милостыню нуждающимся. (Кстати, желая, чтобы и отец стал христианином, Пантелеймон стал рассказывать ему об Иисусе Христе. Когда же на глазах у отца он вернул зрение слепому, отец вместе с исцеленным принял крещение.)

О всемилостивом и безвозмездно исцеляющем враче пошла слава в народе, что вызвало зависть и злобу других лекарей, которые донесли царю, что Пантелеимон — христианин.

Император попросил целителя опровергнуть утверждение лекарей и принести жертву идолам. Пантелеимон отказался и предложил устроить испытание: кто (языческие жрецы или он) исцелит неизлечимого больного, того вера и является истинной. Жрецы не смогли исцелить расслабленного, а Пантелеимон, призвав в молитве имя Господа, сделал это. После такого чуда многие уверовали в Христа, а Максимиан пришел в ярость и приказал казнить исцелившегося, а Пантелеимона подвергнуть чудовищным мукам.

По преданию, мученика подвесили на дереве и рвали его тело железными крюками, жгли свечами, растягивали на колесе, опускали в кипящее олово, бросали в море с камнем на шее, отдавали на растерзание диким зверям. Но святой оставался невредим. Тогда Максимиан приказал отрубить великомученику голову. Святого привязали к масличному дереву, и один из воинов ударил его мечом. Святой начал молиться, и меч, став мягким как воск, не нанес раны. Пораженный воин тоже начал прославлять Бога христианского.

Во время молитвы Пантелеимон, как и все присутствовавшие при казни, услышал голос, призывающий его в Царство Небесное. Тогда святой попросил воинов выполнить данный им приказ.

Когда Пантелеимону отсекли голову, из раны вместо крови потекло молоко. А маслина, к которой он был привязан, мгновенно зацвела, после чего дала целительные плоды. Видя это, множество людей поверили в Иисуса Христа. Тело мученика бросили в костер, но оно не пострадало и было похоронено христианами. А глава святого мученика стала основной святыней Афонского Свято-Пантелеимонового монастыря.

О чем просят святого

Имя святого великомученика и целителя Пантелеимона, которого считают покровителем больных и врачей, призывают при совершения таинства Елеосвящения, освящения воды, для исцеления от самых разных болезней — как телесных, так и душевных. Почитается святой и как покровитель и целитель воинов, ведь не зря же его имя в миру переводится как «лев во всем». Именно к этому святому издавна обращались с молитвами воины, отправлявшиеся в бой или получившие на поле брани ранения.

Что нужно сделать в этот день

И поныне святой целитель оказывает чудодейственную помощь всем, кто с верой обращается к нему. Поэтому в день памяти святого великомученика Пантелеимона надо обязательно побывать в церкви на торжественном богослужении и помолиться за свое здоровье и здоровье родных и знакомых.

Если в другие праздники работать запрещается, то на Пантелеимона, наоборот, желательно (исключение — работы в поле). В народе считается, что этот святой уважает трудолюбивых людей, а лентяев обязательно наказывает.

Чего нельзя делать в этот день

Запрещается работать в поле. Издавна считалось, что очень высока вероятность пострадать от удара молнии.

Ссориться и даже повышать голос на родных

Традиции праздника

В народе святого Пантелеимона называют «святим Палієм» и считают защитником людей, их домов и хлебов в полях от огня. По народным верованиям, в случае пожара нужно трижды обойти вокруг горящего здания с иконой Пантелеимона. Такая мера считалась особенно действенной, если пожар начинался из-за удара молнии. А земледельцы и по сей день 9 августа перед иконой Пантелеимона зажигают свечку и молятся, «щоб у полі копи зберіг від пожежі».

В некоторых областях хозяйки в этот день срезают на огороде первый кочан капусты, из которой пекут пироги, чтобы угостить своих близких, соседей, особенно детей, и поделиться с нуждающимися людьми.

А знахари стремятся собрать как можно больше целебных трав и ягод, которые, по преданию, 9 августа обретают особую силу для лечения болезней у людей и домашних животных.

Бытует также мнение, что тем, кто родился 9 августа, стоит серьезно задуматься о карьере врача или знахаря.

Приметы праздника

Наблюдая за природой, можно узнать, какой будет погода в ближайшие дни: если муравьи закрывают входы в муравейники — вот-вот начнется дождь. Если наблюдается оживление среди кузнечиков: они громко стрекочут и прыгают — ожидается ясная и сухая погода.

В этот день именины празднуют: Пантелеймон, Герман, Николай, Анфиса, Климент, Наум и Савва.

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