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Отвел падающий самолет от жилых домов: стало известно о героическом поступке украинского курсанта
Будущий украинский военный летчик Александр рассказал о том, что случилось с ним в 18-й самостоятельный полет. После отказа двигателей самолета ему пришлось катапультироваться с высоты всего лишь 400 метров — так долго он тянул, чтобы убедиться, что самолет упадет на поле, вне жилых домов. Напомним, «ФАКТЫ» сообщали подробности гибели украинского военного летчика в Ливии.
«Самолет упал между двумя селами, как раз на ту часть поля, где уже скосили пшеницу. На счастье, ни фермеров, ни техники на ней не было», — говорит третьекурсник в интервью Армия Информ.
Сразу же после приземления парню пришлось срывать с себя все нашивки, ведь до границы было совсем близко. К летчику сразу же прибежали жители расположенных неподалеку от места ЧП сел.
В часть летчика доставляли на вертолете, и во время полета он все время думал о том, что могло бы случиться, если бы он не дотянул до спасительного поля…
«Никаких философских мыслей на тему жизни, детей и вечности вообще не было. Нас учили, что закрывая крышку фонаря, мы закрываем крышку гроба, и главное — ее открыть. Я ее не открыл, а сбросил в воздух», — вспоминает о случившемся герой.
Напомним, ранее стало известно, что ВСУ получат на вооружение новые самолеты АНТК «Антонов».
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