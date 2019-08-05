Angry Birds и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные (видео)

Шоу-бизнес

В украинский прокат выходят шесть новых фильмов. Сразу два из них претендуют на право называться премьерой недели. Это полнометражный анимационный фильм «Angry Birds в кино 2» и канадская драма «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована», в которой снялись сразу три обладательницы премии «Оскар», а также суперпопулярный Кит Харингтон из «Игры престолов». Любителям киноальманахов следует обратить внимание на фильм «Берлин, я люблю тебя». Французский кинематограф представлен комедией «Жизнь на Повторе». А поклонники звезды Голливуда Мелиссы Маккарти смогут увидеть актрису в криминальной комедии «Королевы криминала».

«Angry Birds в кино 2» (Финляндия — США, Sony Pictures, анимационный фильм для семейного просмотра) 6+

Поклонники популярной игры Angry Birds ликуют! К 10-летию ее появления в кинотеатрах по всему миру стартует прокат второго полнометражного мультфильма с полюбившимися героями. Первый — «Angry Birds в кино» — в 2016 году собрал 352,3 миллиона долларов в мировом прокате при затратах на съемки в размере 73 миллиона долларов. Бюджет второй части пока хранится в секрете. У нее поменялся режиссер. Снял картину американец Туроп ван Орман. Это его дебют на большом экране. Зрители увидят, как птицы и свиньи, которые ранее враждовали, объединились в борьбе с общим врагом — Зетой. Она живет на замерзшем острове и хочет, чтобы все вокруг испытали на себе силу холода.

«Берлин, я люблю тебя» (Германия — США, Saban Films, мелодрама) 12+

Мировая премьера фильма состоялась в начале февраля 2019 года. Картина состоит из 10 небольших киноновелл, которые объединены местом действия, и это Берлин. В создании фильма принимали участие 10 режиссеров из разных стран. Перед ними стояла непростая задача — влюбить зрителей в столицу Германии. В киноальманахе снялись известные актеры Хелен Миррен (премия «Оскар» за главную женскую роль в фильме «Королева»), Кира Найтли (дважды номинировалась на премию «Оскар» за роли в фильмах «Гордость и предубеждение» и «Игра в имитацию), Микки Рурк (номинация на премию «Оскар» за главную роль в фильме «Рестлер»), Диего Луна («Бунтарь Один. Звездные войны. История»), а также супермодель Тони Гаррн. Картина является частью популярной серии «Города любви», которая началась в 2006 году фильмом «Париж, я люблю тебя». Спустя два года вышел «Нью-Йорк, я люблю тебя», а в 2014 году — «Рио, я люблю тебя».

«Жизнь на Повторе» (Франция, Gaumont, комедия) 12+

В основу сценария положена биография известного французского бизнесмена Кристиана Штрефа. Он возглавлял работу автомобильной компании Peugeot. На его примере режиссер Эрве Мимран («Все то, что сверкает») показывает, как многие в этой жизни допускают распространенную ошибку — жертвуют личной жизнью во имя карьеры и работы. Главным героям в картине даны вымышленные имена. Их сыграли звезды французского кино Фабрис Лукини (обладатель премии «Сезар» за роль второго плана в фильме «Все об этом») и Лейла Бехти («Счастливые неудачники»).

«Королевы криминала» (США, Warner Bros., криминальная комедия) 16+

Действие фильма происходит в Нью-Йорке в 70-х годах прошлого века в легендарном квартале Адская Кухня. Кстати, в оригинале фильм так и называется. Это было одно из самых криминогенных мест в США. Главные героини — жены рэкетиров, которые вынуждены заняться бизнесом супругов, после того как их благоверные оказались за решеткой. Режиссер Андреа Берлофф собрала очень яркую команду актеров. В картине снялись королева современной американской комедии Мелисса Маккарти («Шпионка»), звезда культового сериала «Рассказ служанки» Элизабет Мосс, популярная темнокожая актриса и певица Тиффани Хэддиш («Дураков нет»), Донал Глисон («Звездные войны: Пробуждение силы»).

«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» (Канада, Les Films Seville, драма, бюджет — 35 миллионов долларов) 16+

Канадский режиссер Ксавье Долан, которого называют молодым гением современного кинематографа, взялся за очень сложную тему — как тайны из личной жизни артистов могут разрушить их блестящую карьеру. Долану в марте исполнилось 30 лет. «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» — его седьмой фильм. Дебютировал Ксавье в 2009 году, представив на Каннском международном кинофестивале драму «Я убил свою маму». Фильм получил три награды. Долан исполнил в нем главную мужскую роль. В 2014 году он вернулся в Канны с драмой «Мамочка», которая удостоилась Приза жюри. В том же году «Мамочка» получила премию «Сезар» как лучший фильм на французском языке. Спустя два года картина Долана «Это всего лишь конец света» удостоилась в Каннах Гран-при жюри. Главную роль в новом фильме канадского режиссера сыграл Кит Харингтон, звезда культового сериала «Игра престолов». Также в картине снялись Натали Портман (премия «Оскар» за главную женскую роль в фильме «Черный лебедь»), Кэти Бэйтс (премия «Оскар» за роль в фильме «Мизери»), Сьюзан Сарандон (премия «Оскар» за роль в фильме «Мертвец идет»). Достоянием общественности становится личная переписка известного актера с 11-летним британским мальчиком. Это вызывает громкий скандал…

«Страшные истории для рассказа в темноте» (США — Канада, Lionsgate, фильм ужасов, бюджет — 28 миллионов долларов) 16+

Картина снята по мотивам одноименной серии популярных книг для подростков, автором которой является американский писатель Элвин Шварц. Она издавалась в 80-х годах. Ее главные герои — школьники из небольшого городка, в котором произошла череда жестоких убийств. Подростки проводят собственное расследование, надеясь раскрыть эти преступления. Действие разворачивается в 1968 году. Снял картину норвежский режиссер Андре Овредал («Охотники на троллей»). Главные роли исполнили обычные школьники, которые прежде нигде не снимались. Продюсером проекта выступил культовый мексиканский режиссер Гильермо дель Торо (премия «Оскар» за фильм «Форма воды»). https://fakty.ua/260 543

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