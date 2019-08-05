Сергей Коровченко: "Мой оппонент так увлекся желанием власти, что переступил моральную черту"

Украина

Сергей Коровченко, победитель парламентских выборов в 210-м округе, прокомментировал ситуацию с попытками оппонента провести пересчет голосов. Политик опубликовал эмоциональный пост на свой странице в Facebook.

«В политической борьбе очень важно не переходить границы человечности. — отметил Сергей Коровченко. — Мой оппонент начал подлую борьбу, куда пытается втянуть пациентов Козелецкого гериатрического пансионата. Хочу прямо спросить: «Борис, где вы потеряли совесть? Моя команда работала в округе не первый год. Мы приезжали к людям, общались с ними. А где эти годы были вы?»

Коровченко призвал оппонента не искать искусственные основания для отмены результатов голосования.

«Похоже, Борис Приходько не хочет мужественно признавать поражение, а ищет искусственные основания для отмены выборов и пытается испортить результаты голосования на отдельных участках. Хуже всего, что мой оппонент так увлекся желанием власти, перешагнул за моральную границу», — написал Сергей Коровченко.

Напомним, сейчас идет пересчет результатов выборов в округе № 210 на 34 участках. Пересчет осуществляется по решению суда в ответ на иск Бориса Приходько, который занял второе место на выборах. Подсчет должен был закончиться до 17:00 5 августа. По данным сайта ЦИК, победителем гонки стал Сергей Коровченко. Результаты перерасчета по состоянию на 17 часов также подтверждают эту информацию.



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