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В Николаеве живодер на глазах у детей застрелил кота: детали жуткого происшествия
Жуткий инцидент — мужчина убил кота — произошел во дворе многоэтажного дома на улице Скороходова. Ранее на Полтавщине живодер получил реальный срок за то, что издевался над котом с особой жестокостью.
О вопиющем случае сообщил в Facebook Евгений Кушниренко: «Живя в „элитном“ доме я никогда не мог поверить, что столкнусь с подобными аморальными личностями. Некий Игорь (житель моего дома) на глазах у людей в присутствии детей с особой жестокостью и цинизмом УБИЛ (застрелил) кота. Мало того, на мой вопрос: „он ли это сделал?!“, с ухмылкой ответил: „Да…Я ж говорил ему не лазить у нас во дворе…“!!!» — написал он.
«Только вдумайтесь: Живодер, перед тем как убить кота, сначала его предупредил, чтобы он не заходил к нему во двор, а после, когда тот ослушался — убил его на глазах детей. И после преспокойно разгуливал с оружием по двору, при этом угрожая соседям!» — отметил в Facebook руководитель местной общественной организации «Сильні разом» Денис Жело.
Пользователи соцсетей в большинстве своем возмущены действиями живодера, отмечая, что тому, кто «договаривался с котом» нужна психиатрическая экспертиза. Но среди жителей дома нашлись люди, которые оправдали расправу над животным.
«Смею заметить, что многие жители, поддержали выше упомянутое действо, даже скажу больше— посчитали его нормальным и сравнили убитого кота с отравленной крысой… Не говоря уже о том что это не первый вопиющий факт, жестокого обращения с животными моими достопочтенными соседями. И никто особо этого не скрывает данных деяний, а с точностью донаоборот — гордо рассказывают в беседках, как они стреляют котов и других случайно зашедших животных на территорию «элитного осмд»… Вот такая у них идеология, контроля популяризации и передвижения животных в нашем дворе… Мне кажется или мир сошел с ума?!«— сообщил Евгений Кушниренко.
По факту случившегося было подано заявление в полицию. Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, следователи Заводского отдела полиции начали уголовное производство по ст. 299 Уголовного кодекса Украины «Жестокое обращение с животными, совершенное умышленно и приведшее к увечью или гибели животного». Нарушителю грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.
Проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели и жильцы дома.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре за поимку живодеров, которые отрезают котам лапы, обещают большие деньги.
А в Одессе дали реальный срок живодеру, который издевался над котятами.
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