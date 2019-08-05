Происшествия

Под Киевом мужчины в камуфляже пытались захватить предприятие: фото и видео с места происшествия

В Киевской области полиция пресекла попытку рейдерского захвата очередного сельскохозяйственного предприятия. На сей раз объектом атаки неизвестных в камуфляжной форме стало перерабатывающее предприятие в Бориспольском районе. Напомним, под Харьковом рейдеры пытались захватить элеватор, стреляя по местным жителям.

Как сообщил в сети руководитель регионального главка полиции Андрей Небитов, рейдеры предъявили некие документы и на их основании пытались блокировать персонал, охрану и захватить производственные помещения.

На данный момент задержаны два организатора нападения — их поместили в СИЗО.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о рейдерской атаке на одну из крупнейших аграрных компаний в Украине — «Росток-Холдинг». А в Васильковском районе Киевской области 50 вооруженных человек пытались захватить земли в селе Ольшанская Новоселица.

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