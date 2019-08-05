Украина

Суд проверит гражданство Супрун: что об этом известно

Окружной административный суд Киева провел подготовительное заседание по иску Игоря Мосийчука к исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун (он оспаривает наличие у нее полномочий министра и требует признать действия противоправными).

На заседании суд обязал Государственную миграционную службу предоставить надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего прекращение Супрун гражданства США. Такой документ должен быть выдан уполномоченным органом США.

Кроме того, суд решил истребовать в Секретариате КМ копии протоколов заседаний правительства, в которых участвовала и.о. министра с момента назначения на должность и до 5 августа включительно.

Эти материалы должны быть переданы в суд до 5 сентября. Что же касается следующего подготовительного заседания, то оно назначено на 30 сентября, сообщили в пресс-службе Окружного административного суда.

Отметим, что на момент рассмотрения иска в суде по существу Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволило Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, кроме исключительных полномочий министра как члена Кабмина.

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