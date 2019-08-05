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Украина

На Донбассе подорвался боец ВСУ

20:38 5 августа 2019 35
На Донбассе подорвался боец ВСУ
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе боевики продолжают игнорировать режим прекращения огня, обстреливая наши позиции с применением стрелкового оружия. С начала суток, 5 августа, зафиксировано два таких обстрела. Кроме того, украинский боец подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Напомним, «ФАКТЫ» писали о ранении украинского военного на Донбассе 3 августа.

Как сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил, обстрелы укреплений ВСУ 5 августа были зафиксированы в зоне ответственности оперативно-тактической группы «Восток» (неподалеку от Водяного), а также «Север» (в районе Пивденного).

А 4 августа позиции украинских военных были обстреляны шесть раз, при этом один раз — с применением запрещенных «минскими договоренностями» минометов калибра 82 мм.

Тем временем в Генеральном штабе ВСУ считают, что единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупационных войск пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей.

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