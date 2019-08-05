- 21:34 Зеленский поговорил с новым премьером Британии: что обсуждали
- 21:09 Августовский снег? Сеть взбудоражило фото непогоды под Киевом
- 20:26 Разведенная Слава Каминская взбудоражила сеть откровенным фото в купальнике
- 20:13 Львов ожидают сюрпризы, а Дев — новые впечатления и интересные знакомства: гороскоп на неделю
- 20:07 Оскорблял и кидался с кулаками: скандально известный антимайдановец «Топаз» отличился жестокостью
- 19:38 Суд проверит гражданство Супрун: что об этом известно
- 19:19 Звезда «Женского квартала» откровенно рассказала о предстоящей свадьбе
- 19:12 Под Киевом мужчины в камуфляже пытались захватить предприятие: фото и видео с места происшествия
- 19:09 В Николаеве живодер на глазах у детей застрелил кота: детали жуткого происшествия
- 18:55 Сергей Коровченко: "Мой оппонент так увлекся желанием власти, что переступил моральную черту"
- 18:45 Отвел падающий самолет от жилых домов: стало известно о героическом поступке украинского курсанта
- 18:31 Придуман новый метод лечения боли в спине
На Донбассе подорвался боец ВСУ
На Донбассе боевики продолжают игнорировать режим прекращения огня, обстреливая наши позиции с применением стрелкового оружия. С начала суток, 5 августа, зафиксировано два таких обстрела. Кроме того, украинский боец подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Напомним, «ФАКТЫ» писали о ранении украинского военного на Донбассе 3 августа.
Как сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил, обстрелы укреплений ВСУ 5 августа были зафиксированы в зоне ответственности оперативно-тактической группы «Восток» (неподалеку от Водяного), а также «Север» (в районе Пивденного).
А 4 августа позиции украинских военных были обстреляны шесть раз, при этом один раз — с применением запрещенных «минскими договоренностями» минометов калибра 82 мм.
Тем временем в Генеральном штабе ВСУ считают, что единичные случаи нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупационных войск пока нельзя назвать срывом достигнутых в Минске договоренностей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...