Политика

Зеленский поговорил с новым премьером Британии: что обсуждали

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, поздравив его с победой на выборах лидера Консервативной партии Великобритании. Напомним, «ФАКТЫ» писали, чем знаменит Джонсон.

Зеленский поблагодарил правительство за неизменную позицию относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, а также помощь нашей стране в осуществлении реформ, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Кроме того, речь шла о развитии украинско-британских двусторонних отношений после выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о телефонном разговоре Зеленского с президентом США, который состоялся 25 июля.



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