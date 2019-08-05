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Зеленский поговорил с новым премьером Британии: что обсуждали
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, поздравив его с победой на выборах лидера Консервативной партии Великобритании. Напомним, «ФАКТЫ» писали, чем знаменит Джонсон.
Зеленский поблагодарил правительство за неизменную позицию относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, а также помощь нашей стране в осуществлении реформ, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Кроме того, речь шла о развитии украинско-британских двусторонних отношений после выхода Великобритании из состава Евросоюза.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о телефонном разговоре Зеленского с президентом США, который состоялся 25 июля.
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