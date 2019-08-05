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Скандал в 210-м округе: окружной избирательной комиссии мешают подсчитывать голоса (фото)
По данным сайта ЦИК, на внеочередных выборах в парламент в 210-м округе Черниговской области победил Сергей Коровченко. Его оппонент Борис Приходько, который занял второе место, подал иск. 4 августа согласно судебного решения на 34 участках 210-го округа начался пересчет голосов.
5 августа по состоянию на 18 часов были пересчитаны результаты с 16 участков. Результаты пересчета показали, что лидерство сохраняет Сергей Коровченко.
Через некоторое время в зал зашли спортивного вида молодые люди и начали выкрикивать оскорбительные слова в адрес членов ОИК. По словам местных жителей, среди них были лица, которые прямо или косвенно сотрудничали со штабом Бориса Приходько. Об этом сообщила в прямом эфире корреспондент 24 канала.
Часть членов комиссии решила уйти подальше от конфликта и покинула помещение. Таким образом, в комиссии не стало кворума, который мог бы принять решение о голосовании или перерыве. Работа была заблокирована.
Кандидат Борис Приходько лично присутствовал в помещении ОИК. Лишь вмешательство полиции смогло успокоить «спортсменов». По состоянию на 19:00 работа ОИК была восстановлена, ведется повторная регистрация присутствующих в ОИК.
Напомним, это не первые попытки прямого давления на членов команды Сергея Коровченко. Зарегистрировано заявление от Михаила Дедка, руководителя штаба Коровченко в Боровичском районе. 21 июля пострадавший поехал регистрировать заявление об угрозах в адрес себя и близких от представителей штаба Бориса Приходько. На выходе из отделения его ждала неприятная неожиданность — шины автомобиля были изрезаны.
Ранее, в ночь на 13 июля неизвестные подожгли авто Александра Луцюка — известного в Козелецком районе общественного деятеля, соучредителя и лидера общественного объединения «Остерская Сич». Александр Луцюк — активный член команды Сергея Коровченко.
На территории ОИК работают правоохранители и представители СМИ. За событиями можно следить онлайн.
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