Джип сбил детей на пешеходном переходе в Херсоне: история получила продолжение

Происшествия

В понедельник, 5 августа, Херсонский городской суд избрал женщине-водителю автомобиля Volkswagen Touareg, который сбил двух подростков на пешеходном переходе в Херсоне, меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом сообщает Херсон типичный.

В Отделе расследования ДТП следственного управления полиции Херсонской области заявили, что полицейские допросили свидетелей и очевидцев происшествия, с которыми проведен следственный эксперимент. Видео с видеорегистратора автомобиля очевидца ДТП приобщено к материалам уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 286 УК Украины.

Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе автотехнической, после выводов которых будет определено состояние автомобиля и другие обстоятельства, которые могли бы стать причинами ДТП.

По завершению лечения детей также будет проведена судмедэкспертиза, которая установит степень тяжести полученных детьми телесных повреждений.

«Ход расследования производства находится на контроле руководства полиции Херсонской области и прокуратуры. Досудебное расследование продолжается», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 2 августа в Херсоне произошло ДТП, в котором пострадали двое подростков. Сообщалось, что внедорожник Volkswagen Touareg на пересечении улиц Сретенской и Рабочей на пешеходном переходе наехал на двух несовершеннолетних. ДТП произошло, когда 15-летние парень и девушка перебегали проезжую часть по пешеходному переходу. За рулем Volkswagen находилась 31-летняя женщина. Во время аварии она не пострадала. Тогда же появилась информация о том, что «дело пытались замять». Якобы муж женщины- водителя пытался доказать, что дети перебегали улицу в неположенном месте.

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