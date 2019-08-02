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Джип сбил детей на пешеходном переходе: жуткое видео из Херсона
В Херсоне произошло ДТП, в котором пострадали двое подростков. Их автомобиль сбил на пешеходном переходе. Ранее в Харькове патрульные полицейские на служебном автомобиле сбили ребенка на пешеходном переходе.
Как сообщает сообщает «Типичный Херсон», внедорожник Volkswagen Touareg на пересечении улиц Сретенской и Рабочей на пешеходном переходе наехал на двух несовершеннолетних.
ДТП произошло, когда 15-летние парень и девушка перебегали проезжую часть по пешеходному переходу.
Мальчик отлетел вперед и Таурег его еще раз переехал, обеих жертв забрала скорая. Сейчас они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
За рулем Volkswagen находилась 31-летняя женщина. Во время аварии она не пострадала.
По мнению очевидца ДТП, дело пытались замять. Якобы муж женщины- водителя пытался доказать, что дети перебегали улицу в неположенном месте.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе автомобиль скорой медицинской помощи сбил мужчину на пешеходном переходе. Также сообщалось о жутком ДТП, которое произошло на днях под Киевом, недалеко от села Вита Почтовая. Молодой водитель сбил на скорости трех человек, которые переходили дорогу. В результате 30-летний мужчина, а также женщины 37 и 40 лет погибли на месте.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!