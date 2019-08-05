Шоу-бизнес

Известная в шоу-бизнесе пара Настя Каменских и Потап продолжает проводить свой «второй медовый месяц» в Италии. Во время отпуска Настя успела отметиться как минимум в пяти разных купальниках.

Она позировала для снимков и на побережье Италии, и на яхте, и на острове Корсика. Ко всему прочему, певица занялась новым для нее видом спорта — катанием на SUP-борде, поэтому из воды теперь ее вытащить еще сложнее.

И оказавшись, наконец, снова на борту яхты, Настя облачилась в мини-бикини с леопардовым принтом, который сейчас находится на пике популярности. На снимке она продемонстрировала подтянутую фигуру и плоский живот.

«#miaitalia #bikini #time #summer #vacation»,— подписала певица пост.

Многие поклонники восхитились телом 32-летней Каменских:

«Как приятно смотреть на нормальное женское тело», «Настя, ты прекрасна! А то вокруг либо анорексию пропагандируют либо бодипозитив. Ни то ни другое к здоровью не относится. А тут красота», «Вот она, женская красота!!!».

Однако нашлись и те, кто заподозрил ее в использовании фотошопа: «А что за пятно, где живот и трусы, это фотошоп?», «Конечно, фотошоп, видно же», «Бикини класс, а что за штука над трусами?», «Фотошоп зашкаливает».

Кроме того, некоторые начали указывать на «недостатки» фигуры певицы: «Толстушка», «Уф, как же прекрасны упитанные женщины».

Также хейтеры попытались обвинить Настю «во всех смертных грехах: «Уже и Потап есть и все равно сиськи показывает», «Почему без обручального кольца?», «Что поверх трусиков? Пятна от бикини)», «Не пойму, а зачем трусы натягивать до ушей? Ну пониже они гораздо лучше бы смотрелись».

Но, конечно, преданных поклонников Насти было гораздо больше и они «победили» в заочной дискуссии: «Завидуйте молча!», «Это сочная, вкусная настоящая женщина. Настя, у тебя шикарная фигура, супер», «Без слов, Твоя фигура мой идеал».

Итоги спорам подвела фолловер под ником madeleine19.

«Те, кто обсуждают тело этой женщины, говорят, что она жирная. Неужели вы не понимаете, что это просто такая фигура, и то, что животик так выглядит, уж точно не значит, что он жирный. Ноги от ушей, плоский живот, талия, вообще все! Все есть. Настя работает над собой всю жизнь, и точно не зря. Сами всю свою жизнь ничего не делаете, и только обсуждать чужое тело горазды!» — написала она. После такой «гневной» отповеди тон обсуждения на много снизился и стал дружелюбным.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне Настя Каменских опубликовала в своем Instagram фото с «пронзительным» взглядом, подписав его «Погляд Марії». Это дало повод поклонникам заподозрить певицу в беременности.

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