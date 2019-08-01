Настя Каменских в бикини покоряет волны в Италии (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица Настя Каменских с мужем Потапом продолжают свой медовый месяц, путешествуя по Италии. Вместе с ними отдыхают друзья — Алексей Завгородний из групп «Время и Стекло» и MOZGI с женой Анной. Веселая четверка гуляет по старинным улочкам и нежится под солнцем на живописных пляжах Средиземного моря.

Настя активно работает над своей фигурой, и на отдыхе не забывает о спорте. Каждое утро она совершает пробежки, выполняет комплекс упражнений. На море она увлекается многими спортивными активностями и поставила перед собой еще одну цель — освоить падлборд. Это надувная доска с веслом для катания по воде.

Для пляжных развлечений Настя выбрала соблазнительный желтый купальник, в котором точно не осталась не замеченной.

«Сегодня я каталась на падлборде и это невероятно крутые ощущения. Конечно, устоять на волнах удается не сразу, но вы же знаете, что я не сдаюсь, пока не добьюсь результата. В жизни также: хотите чего-то — пробуйте, если упали — поднимайтесь и продолжайте. Упорно идите к своей цели и у вас все выйдет!», — советует певица.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Слава Каминская соблазняет роскошной фигурой в купальнике на пляжах Греции.

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