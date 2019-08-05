«Взгляд Марии»: Настю Каменских снова заподозрили в беременности

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Настя Каменских сейчас находится с мужем Потапом в отпуске в любимой обоими стране — Италии.

В частности, на острове Сардиния пара проводит свой «второй медовый месяц», наслаждаясь в полной мере обществом друг друга и радуя поклонников яркими фото.

Несколько часов назад певица опубликовала в своем Instagramфото с «пронзительным» взглядом.

«Погляд Марії», — подписала снимок певица.

Поклонники сразу же рассмотрели в этом намек на ее беременность — очевидно, по аналогии с Девой Марией.

«Якщо погляд Маріі, то Ви вагітна», «О Боже, попа как у Ким, погляд як в Марії», «Погляд захоплюючий», «Иностранка…даже на украинку не похожа… Испаньола», — пишут они.

Конечно, не обошлось и без скабрезных шуток: «Я так на пивко каждое утро смотрю».

Такую реакцию вряд ли можно назвать удивительной: предыдущее фото Насти на борту яхты вызвало не меньшие споры фантов: в нем поклонники увидели изменения в фигуре певицы, а некоторые и вовсе заподозрили ее в беременности.

«Поправилась сильно или беременная?», «Она что — как доска анорексичная должна быть?», «На мой взгляд, она никогда не была худой», «Мне кажется вы беременны», «Беременяшка», «Жирушка», «она вкусная», «она прекрасна в любом весе», «она прекрасна в любом весе», «Да не беременная она поправился человек, свадьба прошла, отдых, тем более она склонна к полноте)»,— значилось в комментариях фолловеров.

Вы то же время одна из подписчиц метко ловко «подколола» хейтеров, подметив, что что негатив Насте пишут только женщины — мужчинам все нравится, так что, мол, девушки, не стоит завидовать.

Отметим, что сама Настя старательно избегает всех вопросов о беременности и не комментирует домыслы поклонников.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в середине июля Каменских опубликовала фото в свободном комбинезоне — поклонники рассмотрели под нарядом изменившуюся фигуру Насти и в который раз предположили, что она ждет ребенка.

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