Шоу-бизнес

Девушка замерзла: Лобода явилась на пляж в «кожаной куртке Линдеманна» поверх купальника

Известная украинская певица Светлана Лобода провела фотосессию на пляже, поделившись снимками в Instagram.

На них звезда предстала перед подписчиками в цельном купальнике с леопардовым принтом и накинутой поверх него черной кожаной курткой.

Рокерский стиль певица дополнила солнечными очками и подписала все это одним-единственным смайликом в виде расколотого сердца, пишет «Телепрограмма».

Такой символ не ускользнул от внимания поклонников. «Почему сердце разбито?» — пишут они.

Но большинство комментариев под фотосессией выражали похвалу и восторженные отзывы поклонников.

«Разведи там тучи руками», «Какая же вы идеальная», «Вы просто суперрр!!! Обалденно выглядите», «Красотка! Сочетание элегантности и эпатажа»,— соревнуются фолловеры в выражении восхищения. В течение нескольких часов пост собрал более 60 тысяч «лайков».

Хотя, конечно, не обошлось и без хейтеров: «Ничего особенного», «Так себе».

Издание напоминает, что несмотря на жанровую принадлежность хитов Светланы, рокерские выходки ей совсем не чужды. По словам поклонников, на концерте исполнительница вполне может позаимствовать палочки у своего барабанщика и спокойно отстучать ударную партию. Поэтому, возможно, кожаная куртка — намек Тиллю Линдеманну на то, что Светлана соскучилась и надеется на скорую встречу.

Кстати, о рокерах: ранее «ФАКТЫ» писали, что Светлана Лобода продолжает активно подогревать слухи о своем романе с немецким исполнителем Тиллем Линдеманном. Артисты вновь встретились на недавнем концерте Rammstein в Москве.

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