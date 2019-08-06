- 02:25 Убийство живодером кота в Николаеве: жена подозреваемого пыталась выкрасть труп животного
- 01:56 «Брюгге» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 01:49 «Убитый в Запорожье» «вор в законе» Петрик покинул РФ: названа причина
- 01:25 Криминальные разборки в Кирилловке: появилось видео задержания главаря банды рэкетиров
- 00:55 Девушка замерзла: Лобода явилась на пляж в «кожаной куртке Линдеманна» поверх купальника
- 00:25 Нож в сердце за прерванную игру: под Николаевом внук-игроман зарезал деда, когда тот выключил компьютер
- 05.08 23:57 «Сочная женщина»: Каменских в купальнике с леопардовым принтом вызвала спор о красоте женской фигуры
- 05.08 23:54 Где смотреть онлайн «Брюгге» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 05.08 23:25 Джип сбил детей на пешеходном переходе в Херсоне: история получила продолжение
- 05.08 23:07 Настойку боярышника приравняют к алкогольным напиткам: Супрун сделала резонансное заявление
- 05.08 23:05 «Брюгге» – «Динамо»: прогнозы букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов
- 05.08 22:35 Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Девушка замерзла: Лобода явилась на пляж в «кожаной куртке Линдеманна» поверх купальника
Известная украинская певица Светлана Лобода провела фотосессию на пляже, поделившись снимками в Instagram.
На них звезда предстала перед подписчиками в цельном купальнике с леопардовым принтом и накинутой поверх него черной кожаной курткой.
Рокерский стиль певица дополнила солнечными очками и подписала все это одним-единственным смайликом в виде расколотого сердца, пишет «Телепрограмма».
Такой символ не ускользнул от внимания поклонников. «Почему сердце разбито?» — пишут они.
Но большинство комментариев под фотосессией выражали похвалу и восторженные отзывы поклонников.
«Разведи там тучи руками», «Какая же вы идеальная», «Вы просто суперрр!!! Обалденно выглядите», «Красотка! Сочетание элегантности и эпатажа»,— соревнуются фолловеры в выражении восхищения. В течение нескольких часов пост собрал более 60 тысяч «лайков».
Хотя, конечно, не обошлось и без хейтеров: «Ничего особенного», «Так себе».
Издание напоминает, что несмотря на жанровую принадлежность хитов Светланы, рокерские выходки ей совсем не чужды. По словам поклонников, на концерте исполнительница вполне может позаимствовать палочки у своего барабанщика и спокойно отстучать ударную партию. Поэтому, возможно, кожаная куртка — намек Тиллю Линдеманну на то, что Светлана соскучилась и надеется на скорую встречу.
Кстати, о рокерах: ранее «ФАКТЫ» писали, что Светлана Лобода продолжает активно подогревать слухи о своем романе с немецким исполнителем Тиллем Линдеманном. Артисты вновь встретились на недавнем концерте Rammstein в Москве.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!