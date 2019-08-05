Горячая разминка: Лобода в бикини показала зажигательные танцы на яхте (видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица Светлана Лобода, поразившая стройной фигурой в ярком купальнике и длинными ногами, снова порадовала поклонников откровенными кадрами. Звезда поделилась на своей странице в Instagram жарким видео, на котором она с девушками из своего балета показала, как они разминаются перед концертом. Красотки в крошечных бикини устроили горячую репетицию с соблазнительными танцами, показав во всей красе свои фигуры.

«Разминка перед вечерним концертом. А как разминаешься ты?», — подписала ролик певица.

«Ого, какое тело», «Света, вы самая красивая», «Красотки», — откликнулись на видео подписчики.

Также Светлана показала новые фото в купальнике, на снимках она позирует со старшей дочерью Евой. Летом певица совмещает полезное с приятным — она дает концерты в Турции и отдыхает в паузах между выступлениями.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Надя Дорофеева показала видео своей тренировки на яхте. Певица вместе с мужем Владимиром Дантесом отдыхает в Италии, путешествуя на яхте. Дорофеева отметила на отдыхе восьмую годовщину свадьбы и показала новые соблазнительные фото в купальнике.

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