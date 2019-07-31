Решила познакомить с Тиллем? Лобода провела дочку за кулисы во время концерта Rammstein

Шоу-бизнес

Украинская певица Светлана Лобода продолжает активно подогревать слухи о своем романе с немецким рокером Тиллем Линдеманном. Артисты вновь встретились, и произошло это на концерте Rammstein в Москве 29 июля, пишет eg.ru.

На кадрах в соцсети можно увидеть, как Лобода с девочкой заходит в зал через отдельный вход. Заметно, что дочери артистки очень нравится Rammstein, она не переставая танцует, радостно поглядывая в камеру.

Лободу сопровождали охранники рокера и его менеджер Анар. Выглядела певица, как отметили пользователи соцсетей, как «жена рокера» — в косухе и кожаных шортах, и веселилась под Rammstein на полную катушку, а заодно снимала все происходящее на телефон.

Подписчики блога Светланы не замедлили прокомментировать ролик, при этом многие отметили, что музыка группы нравится и их детям тоже. «Очаровательная Ева», «Так здорово, что везде с вами ваша дочь!», «Это круто. Моя дочка обожает Рамштайн. А на концерт попасть это высший пилотаж», «Никто не сомневался, что Светлана придет на концерт», «Ребенок счастлив, что еще нужно. А вам любви и благополучия. Вы прекрасная пара с Тиллем», — пишут фанаты.

То, что Светлана пришла на концерт Тилля с дочкой в очередной раз спровоцировало слухи о её романе с солистом группы Rammstein. Говорят, что именно он является отцом младшей дочери Лободы — Тильды. Артистка имя отца ребенка не называет, но подтверждает, что у неё с Линдеманном очень близкие отношения. Любопытно, что все ждали воссоединения Светланы и Тилля на прошедшем в Баку фестивале «ЖАРА», но звезды разминулись. К тому моменту, как Светлана прилетела в Азербайджан, Тилль уже уехал. Напомним, что в 2017 году именно на этом мероприятии между двумя звездами, по слухам, вспыхнул роман.

В то же время, как ранее сообщали «ФАКТЫ», за несколько часов до этого певица поделилась провокационным фото. На нем она, сидя в туалете, разглядывает обложку лежащего на полу журнала с Линдеманном. Исполнительница оставила этот кадр без подписи.

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