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Прилипла голым телом: женищна была вынуждена просидеть семь часов в собственной ванной
Курьезный случай произошел недавно в российском городе Самаре, где местная жительница Любовь Ивановна оказалась в плену у собственной ванны. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Сообщается, что 30 июля во время водных процедур несчастная прилипла к предмету сантехники и на протяжении восьми часов не могла отлепиться.
«30 июля Любовь Ивановна решила помыться — с пеной, солями и тотальным релаксом. Она встала в ванну и уже собиралась садиться, — но ноги предательски поехали вперёд. Крупная Любовь Ивановна, создав эффект небольшого цунами, упала прямо на дно», — сообщает канал.
Между телом женщины и ванной образовался вакуум, и самостоятельно Любовь Ивановна отлепиться не смогла, сколько ни пыталась.
«Вам, наверное, знакомо это — прилипаете какой-то частью тела к поверхности ванны под водой, а потом с громким чмоком отлепляетесь. Любовь Ивановна прилипла. Вся. И сама отлепиться не сумела — слишком велика была площадь вакуума, образовавшегося между её телом и ванной», — уточняют в Baza.
С 13:00 до 20:00 Любовь Ивановна находилась в ванной, отчаянно крича и прося о помощи. К счастью, к вечеру ее крики услышала соседка, которая и вызвала МЧС. Приехавшие через час спасатели помогли даме высвободиться из «ванного плена».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 15-летняя чемпионка России погибла, заряжая телефон в ванной.
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