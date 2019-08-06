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Море ушло от Геническа: опубликовано впечатляющее видео
Мощный ветер принес в Геническом районе на побережье Азовского моря пыльную бурю и выгнал воду из Сиваша. Об этом пишет издание Херсон Daily.
В проливе Тонком осталась лишь узкая полоса воды между двумя мостами.
Пользователь ZOO-Алексей опубликовал на своем YouTube-канале видео о том, насколько сильно из-за ветра отступило море от пляжа в Геническе. В комментариях к видео он указал, что такой отлив — довольно редкое явление, и обычно в летний сезон море выглядит очень красиво.
Люди массово выходят на берег, чтобы сфотографироваться и оставить на память себе фото морского пейзажа.
Сейчас же, в связи с отливом, на побережье возле Геническа можно наблюдать невероятной красоты облака и островки, которые «создают просто завораживающую красоту».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», штормовой ветер, обрушившийся на юг Украины, изменил берег Азовского моря в курортной Кирилловке. Сильный отлив увеличил сушу приблизительно метров на 15−20. Обнажились волнорезы. По ним сейчас гуляют люди. Пляж стал очень большим. Береговая линия отодвинулась до самого края волнореза.
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