25.52 / 25.85 28.32 / 28.83
Киев: +13
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Море ушло от Геническа: опубликовано впечатляющее видео

4:25 6 августа 2019 84
Геническ
Инф. «ФАКТОВ»

Мощный ветер принес в Геническом районе на побережье Азовского моря пыльную бурю и выгнал воду из Сиваша. Об этом пишет издание Херсон Daily.

В проливе Тонком осталась лишь узкая полоса воды между двумя мостами.

Пользователь ZOO-Алексей опубликовал на своем YouTube-канале видео о том, насколько сильно из-за ветра отступило море от пляжа в Геническе. В комментариях к видео он указал, что такой отлив — довольно редкое явление, и обычно в летний сезон море выглядит очень красиво.

Люди массово выходят на берег, чтобы сфотографироваться и оставить на память себе фото морского пейзажа.

Сейчас же, в связи с отливом, на побережье возле Геническа можно наблюдать невероятной красоты облака и островки, которые «создают просто завораживающую красоту».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», штормовой ветер, обрушившийся на юг Украины, изменил берег Азовского моря в курортной Кирилловке. Сильный отлив увеличил сушу приблизительно метров на 15−20. Обнажились волнорезы. По ним сейчас гуляют люди. Пляж стал очень большим. Береговая линия отодвинулась до самого края волнореза.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер