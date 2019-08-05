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Тысячи мёртвых медуз: берега Азовского моря превратились в жуткое «желе» (видео)

1:55 5 августа 2019 57
Медузы
Инф. «ФАКТОВ»

Азовское море выбросило на Арбатской косе вместе с волнами тысячи мёртвых медуз. Об этом пишет golos.zp.

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Издание отмечает, что к воде подходить практически никто не спешит — под медузами даже не видно песка, всё это месиво превратилось в одно жуткое «желе».

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«И пока одни используют медуз в достаточно странных целях, другие задаются вопросом — что же спровоцировало их гибель? В последнее время … медузы буквально заполонили акваторию Азовского моря, испортив отдых многим аллергикам и детям», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у берегов популярного курортного Кирилловка Азовское море буквально кишит медузами. Ученые считают, что отдыхающим стоит привыкать к этому явлению — медузы станут обычными обитателями этого побережья Азова. По мнению научного сотрудника Приазовского национального природного парка Вадима Ткаченко, появление такого вида медуз как корнерот в больших количествах, скорее всего, связано с постепенным повышением солености Азовского моря, особенно в последние два года. Корнерот комфортно себя чувствует и активно размножается в диапазоне солености 14−38 промилле.

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