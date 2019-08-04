Море «отступило»: появилось интересное видео из Кирилловки

Украина

Штормовой ветер, обрушившийся на юг Украины, изменил берег Азовского моря в курортной Кирилловке. Видео опубликовал в Facebook Андрей Назаренко.



По его словам, в субботу, 3 августа порывы ветра в Кирилловке были около 20−25 метров в секунду. Сильный отлив увеличил сушу приблизительно метров на 15−20. Обнажились волнорезы. По ним сейчас гуляют люди. Пляж стал очень большим. Береговая линия отодвинулась до самого края волнореза.

После отлива в море появилось несколько островков там, где раньше была вода.

Как сообщали «ФАКТЫ», в субботу, 3 августа, в курортной Кирилловке в результате перестрелки на пляже «Пеликан» был убит один человек. Участники перестрелки, жители Днепра, были задержаны полицией.

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