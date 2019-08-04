25.40 / 25.64 28.14 / 28.51
Киев: +16
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Море «отступило»: появилось интересное видео из Кирилловки

22:55 4 августа 2019 696
Кирилловка
Инф. «ФАКТОВ»

Штормовой ветер, обрушившийся на юг Украины, изменил берег Азовского моря в курортной Кирилловке. Видео опубликовал в Facebook Андрей Назаренко.

По его словам, в субботу, 3 августа порывы ветра в Кирилловке были около 20−25 метров в секунду. Сильный отлив увеличил сушу приблизительно метров на 15−20. Обнажились волнорезы. По ним сейчас гуляют люди. Пляж стал очень большим. Береговая линия отодвинулась до самого края волнореза.

После отлива в море появилось несколько островков там, где раньше была вода.

Как сообщали «ФАКТЫ», в субботу, 3 августа, в курортной Кирилловке в результате перестрелки на пляже «Пеликан» был убит один человек. Участники перестрелки, жители Днепра, были задержаны полицией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер