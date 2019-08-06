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Украина

Размер минимальной пенсии в 2020 году может быть увеличен: в Кабмине назвали сумму повышения (видео)

5:20 6 августа 2019 103
Пенсия
Инф. «ФАКТОВ»

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что размер минимальной пенсии в 2020 году можно устанавливать на уровне 1700−1750 грн. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

По словам Розенко, на сегодняшний день есть все предпосылки для существенного роста минимальной зарплаты и минимальной пенсии в следующем году.

«Я думаю, что размер минимальной пенсии в следующем году можно устанавливать на уровне 1700−1750, а до конца года, я думаю, до 1900 грн можно абсолютно. Это фактически является прожиточный минимум для нетрудоспособных»,— сказал вице-премьер.

Также Розенко высказал мнение, что в 2020 году минимальный размер заработной платы может быть не менее 6,5 тыс. грн.

В то же время никакой официальной позиции партии «Слуга Народа» по этому вопросу не было. В то же время Госбюджет на 2020 год будет утверждать новый парламент, где значительное влияние будет у этой партии.

Как известно, согласно Бюджетного кодекса Украины, Кабинет министров Украины утверждает и подает в парламент до 15 сентября проект закона о государственном бюджете на следующий год.

Напомним, с 1 января 2019 года минимальная пенсия повысилась на 172 грн до 1669 грн для лиц старше 65 лет и стажем работы не менее 30 лет для женщин, и 35 лет — для мужчин. Заработная плата также увеличилась до 4173. Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность составил — 1497 грн.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у Зеленского заявили, что будут дорабатывать пенсионную реформу, а также запускать вторую часть системы выплаты пенсий.

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