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«Вылитая Алла в молодости»: дочь Примадонны покорила фанатов прической с «кудряшками»
На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачёвой Лизы Галкиной появилась новая фотография девочки. В кадре она с очень красивой прической, которую, судя по всему, сделал ей стилист.
При этом Лиза Галкина хитро улыбается. Ребенок излучает радость, тепло и позитив, так что в нее невозможно не влюбиться.
В комментариях подписчики отметили, что девочка подрастает маленькой звездочкой. По мнению пользователей, в будущем ребенка ждет большой успех. Ну, а прическа у Лизы Галкиной и ее кудряшки просто великолепны — прямо как у мамы в ее молодые годы.
«Чудо по имени Лиза», «Вот ведь хорошулька -Лизуня», «Такая лапотулечка», «Красоточка Лизонька», «Уже будущая «женщина», «Ну слов нет, прекрасная умная девочка», «Точно чудо! Очаровательный, необыкновенный ребенок», — пишут читатели блога.
В то же время некоторые пользователи были раздосадованы атмосферой, в которой воспитывается ребенок.
Алла Пугачева и Вячеслав Добрынин
«Противно! Как подобострастно заглядывает в глаза крепостной брадобрей! Беги, Лизка от этих чучел куда подальше! Они тебе не нужны!», «Это ребенок или кто? Не рано ли этим заниматься? Что вырастет из нее — золотая молодежь?» — возмущаются такие пользователи.
Но затем, после непродолжительной дискуссии подписчики Лизы пришли к выводу, что «она станет настоящей сама», «И не из-за родителей, она сама молодец».
Многие вспомнили, что Лиза Галкина хорошо танцует и поет, рассказывает истории и рисует. Новый талант в ней открыл папа Максим Галкин в Юрмале, где девочка проводит нынешнее лето вместе со своими родителями и братиком Гарри. Там Лиза начала собирать ракушки и по-дизайнерски их оформлять, приводя в восторг гостей звездного семейства.
Напомним, что детям Пугачевой и Галкина пять лет. Они родились в 2013 году от суррогатной матери. Телеведущий регулярно размещает в соцсетях ролики со своими детьми.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», родители открыли в Лизе Галкиной еще один талант — девочка внимательно слушает взрослых и сочиняет на основании их слов сказки, которым удивляются даже папа и мама.
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