«Мечта Голливуда»: дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина удивила талантом «сказочницы» (видео)

Шоу-бизнес

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза — девочка талантливая. Она и рисует, и поделкам занимается, и станцевать может. Недавно на фанатской странице 5-летней Лизы в социальной сети Instagram появился ролик, который раскрывает еще одно дарование малышки — она умеет сказки сочинять, отмечает «Телепрограмма».

«А как все красиво начиналось», — шутя, прокомментировали уморительный ролик администраторы аккаунта. Ролик снимает Алла Борисовна. Лиза эмоционально рассказывает сказу про розу, а в перерывах жует свой обед.

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«Росло дерево старинное. А под ним — рос куст с розами белыми. Эти розы были волшебные. Когда кто-то подходил и укалывался об розу, колючки были волшебные. Укололся — и превратился в дракона. Все!» — говорит девочка, садится за стол и начинает уплетать еду.

«Злая розочка…», — замечает Алла Пугачева.

«Это шипы злые, а сама роза добрая. Она спать укладывает и еще попу вытирает», — смеясь, говорит Лиза.

И на этом месте мама останавливает запись. Так что узнать, славится ли роза какими-нибудь еще добрыми делами, остается только догадываться. Как всегда, комментаторы осыпали родителей и саму Лизу комплиментами и добрыми пожеланиями.

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«Артистичная Лиза, вся в родителей», «Артистка, по ней Голливуд плачет!», «Чудо чудное, а не девочка», «Лиза красавица, артистка готовая и учиться не надо ей», «Прелесть, какая славная девочка!!», «Какая она артистичная», «Сказочница», «Лиза такая клевая! Она всегда так прикольно „обижается“ когда не совсем понятен ее рассказ», «Какие деточки волшебные, умные, сладкие! Очень хочется следить за ними как они развиваются! В них есть все!», — пишут восторженные комментаторы.

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