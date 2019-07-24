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Лиза Галкина больше не «девочка»: стало известно, как требует называть себя дочь Примадонны (видео)
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза продолжает удивлять и умилять публику в Сети. Звездный папа регулярно выкладывает фото и видео с очаровательной девочкой.
Впрочем, оказалось, что слово «девочка» в этом случае категорически неуместно: Лиза желает считать себя ни девочкой, ни кем-либо еще. Она сказала: «Я девушка!» И только так!
У себя в блоге Максим Галкин спросил подписчиков, как они вежливо обращаются к людям, которых не знают. Ведь в русском языке, к сожалению, нет устоявшихся форм. «Как вы окликаете незнакомца или незнакомку?» — написал у себя в блоге Максим Галкин.
К тексту прилагается смонтированное видео, состоящее из моментов, когда Максим пытался обратиться к дочери всеми возможными способами. Он называл ее «мадам», «мамзель», «мать», «сударыня», «женщина». Каждый раз Лиза негодовала: «Я девушка! Ну сколько раз мне это вам говорить?!» Все диалоги «девушка» ведет с очень серьезным видом. Похоже, она действительно считает себя взрослой. И не без основания, в свои пять лет Лиза умеет многое: учит французский язык, занимается плаванием, рисует и поет.
Все диалоги дочь Максима Галкина ведет с очень серьезным видом. Поклонники звездной семьи умилились поведению и красоте девочки. «Ну, до чего же сладкий ребенок эта девушка-женщина», «Какая прелесть Ваша мадам», «Супер-ребенок. Ангелочек», «Маленькая принцесса», — высказались подписчики Максима Галкина.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», фанаты Аллы Пугачевой в восторге от новых способностей ее дочери, и считают, что Лиза так же талантлива, как и мама.
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