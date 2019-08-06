Украина

Дарят квартиру за копейки: украинцев предупредили о новой схеме мошенников

В Украине появилась новая мошенническая схема, организаторы которой рассылают абонентам сотовых операторов сообщения о якобы выигранной квартире. Когда же получатель такого сообщения обращается по указанному телефону, от него требуют оплатить 1% стоимости жилья.

«По результатам независимого отбора на терминалах самооплат вы стали владельцем квартиры», — говорится в SMS.

Там же говорится, что розыгрыш квартир проводится совместно с некими строительными компаниями, данные о которых также приводятся после перехода по ссылке, сообщает Obozrevatel.

Вместе с тем внимательные пользователи обратили внимание, что у щедрых строителей уставной капитал составляет всего 10 тыс гривен и она зарегистрирована в жилом многоквартирном доме.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о мошеннических схемах с жильем в Киеве и давали советы, как не стать их жертвой.

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