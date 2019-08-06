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В Киеве запускают новый маршрут речного трамвая: график и цены
Официальное открытие нового водного маршрута на Оболонь, который ранее анонсировали в Киевском речном вокзале, состоится в субботу, 10 августа. Как следует из информации, размещенной на сайте речного вокзала, торжественная церемония пройдет в парке «Наталка» по адресу: Оболонская набережная, 9.
В парке намечается детская анимационная программа, а билеты на первые рейсы пассажиры смогут приобрести со скидкой. Кроме того, в день открытия бесплатными будут и экскурсии.
Прогулка на речном трамвае, рассчитанная на один час, обойдется в 150 гривен (туда-обратно) и только в день открытия — 100 гривен. Дети до шестилетнего возраста катаются бесплатно, а с 6 до 12 лет — за половину стоимости.
В выходные дни состоятся рейсы:
Оболонь — Почтовая площадь — 12:00, 16:00;
Почтовая площадь — Оболонь — 14:00;
На Оболони посадка осуществляется на причале парка «Наталка».
Напомним, что в кассе на причале речного вокзала можно купить билеты на уже давно действующие маршруты: «Панорама Киева», «Киевское море», «Музыкальная программа на теплоходе», «Детская программа с аниматорами», «Устье Десны», «Дискотека на теплоходе», «В Межигорье». Есть прогулки кратковременные (на час-полтора), а также рассчитанные на 3, 5 часа и дольше. Их организовывают как в дневное, так и в вечернее время. А в жаркое летнее время водное путешествие — лучший отдых. Тем более что синоптики снова обещают потепление.
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