Мир

В Челси, одном из самых престижных районов Лондона, не справившийся с управлением уличный гонщик, ехавший на Audi Q7, одним махом разбил ночью 11 роскошных автомобилей, припаркованных на улице возле элитных домов. Сумма причиненного ущерба превышает 1,2 миллиона долларов. Среди пострадавших машин — Bentley Bentayga стоимостью почти 250 тысяч долларов, McLaren за 365 тысяч и Porsche Cayenne за 120 тысяч долларов. Все три машины принадлежат одной хозяйке. Местные жители, услышав грохот, решили, что на их улицу рухнул вертолет или же что произошел взрыв.

Как сообщает Daily Mail, виновник аварии пока что не арестован, поскольку находится в больнице с серьезными травмами. Он пытался оправдаться тем, будто за ним кто-то гнался. Однако полиция опровергла его слова благодаря записям камер наблюдения.

Обитатели окрестных домов жалуются на то, что по округе по ночам, особенно в летние месяцы, разъезжают уличные гонщики. И полиция не реагирует.

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