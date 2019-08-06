Легкий рецепт модного десерта трайфла: советы кондитера (фото)

Стиль жизни

Сегодня все популярнее становятся десерты в стаканах. Их удобно есть, они красивы, да и приготовить их значительно легче, чем те, которые должны держать форму. Трайфл — один из таких десертов. Он популярен во всем мире, а родился давным-давно в Англии. Легким рецептом трайфла с «ФАКТАМИ» поделилась известный черниговский кондитер Валентина Веревкина, десерты и выпечка которой известны во многих странах мира. Ранее Валентина Веревкина рассказала, как сделать ягодный зефир в домашних условиях.

— Трайфл — многослойный английский десерт, — рассказывает Валентина Веревкина. -— Слово trifle в переводе с английского значит «пустяк», «мелочь». Первый рецепт трайфла был опубликован в 1596 году. Это были взбитые сливки с сахаром, имбирем и розовой водой. В 1751 году появился уже значительно более близкий к современному вариант. В рецепт стали добавлять всевозможные бисквиты, миндальное печенье, заварной или сливочный крем. Если ранее приготовление трайфла из-за большого количества составляющих было трудоемким процессом, то сегодня этот процесс очень упростился — зачастую для приготовления десерта кондитеры пользуются готовыми продуктами и полуфабрикатами.

Традиционно трайфл делают из разложенных слоями пропитанного алкоголем бисквита; варенья или фруктов; заварного или сливочного крема. Украшают его миндальными орешками, шоколадом, засахаренной вишней или другими фруктами. Подается десерт порционно в стаканчиках, креманках и даже бокалах на ножках.

— Это очень красиво!

— И необычно. Десерт полюбился и детям, и взрослым. Он очень популярен на фуршетах, банкетах и в кендибарах. Эффектная подача и прекрасный вкус завоевывают сердца тех, кто однажды его попробовал.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием! Предлагаю два варианта трайфла. Первый — сливочный бисквит «королева Виктория» плюс свежие тропические фрукты (манго, маракуйя, карамболь), воздушный крем-чиз со сливками и мягким сыром Креметте. Второй вариант — шоколадный бисквит, пропитанный ликером Бейлис, немного карамелизированная вишня, фундук и воздушный крем-чиз со сливками и сыром Креметте.

Трайфл Для приготовления бисквита «королева Виктория» возьмите 200 г сахара, 200 г сливочного масла 82% жирности, 4 яйца, 200 г муки (чтобы получить шоколадный бисквит, 200 г муки заменяем на 150 г муки и 50 г какао) 1,5 чайной ложки разрыхлителя. Приготовление происходит так. Сахар с мягким маслом комнатной температуры взбиваем добела. Не переставая взбивать, добавляем по одному яйцу. Продолжаем взбивать. Смешиваем муку (или смесь муки с какао) с разрыхлителем, просеиваем и подмешиваем во взбитую сливочную смесь. Форму застилаем пергаментом и выливаем тесто. Выпекать при 180 градусах до готовности, ее проверяем деревянной шпажкой. Время выпечки — 20−30 минут. Крем-чиз готовится таким образом. Возьмите 300 г охлажденного сливочного сыра (Креммете или Филадельфия) 100 г охлажденных сливок 30−35% жирности, 50−80 г сахарной пудры (добавляем по вкусу) Сыр взбиваем с сахарной пудрой, потом добавляем сливки и взбиваем, пока крем не загустеет. Основные два ингредиента готовы! Теперь предстоит сборка десерта. Нам понадобятся порционные стаканы любой формы. Для прослойки используются фрукты, ягоды, алкоголь, орехи. Одним словом, все, что вы любите. Сборка тропического трайфла осуществляется так. Кондитерский мешок с насадкой «звездочка» наполняем кремом. На донышко помещаем немного крема, затем — сливочный бисквит, далее следует прослойка со свежими манго и маракуей (очень актуальное сегодня сочетание, сладость манго дополняется кислинкой маракуйи с хрустом семечек). Опять крем, бисквит, фрукты и завершаем отсадкой красивой розочки из крема. Декорируйте карамболем или другим экзотическим фруктом. Поместите десерт на 2−3 часа в холодильник -— и можно подавать к столу. Трайфл можно подавать в стаканчиках любого размера и формы Сборка шоколадного трайфла такова. Крем, шоколадный бисквит, ликер Бейлис, свежая или карамелизированная вишня (вишню немного проварить в сахарном сиропе) опять крем, бисквит, ликер, поджаренные орехи фундука и в завершение — кремовая розочка. Украсить можно орешком или вишенкой. Также очень красиво смотрится трайфл в бокалах на ножке И приятного аппетита!

— Какими сезонными фруктами можно заменит экзотические?

— Со сливочным бисквитом прекрасно сочетаются персики, можно сделать прослойки из пюре красной или черной смородины, клубники, которой можно лакомиться не только летом, но и зимой.

— Как можно приготовить трайфл из готовых ингредиентов, экономя время?

— Можно использовать уже готовое печенье, такое как савоярди или «дамские пальчики». Его нужно поломать на кусочки, но не крошить. Самый простой крем — это взбитые сливки с сахарной пудрой, а в прослойки может пойти любое варенье или джем, алкоголь, свежие фрукты.

— Можно ли приготовить несладкий трайфл?

— Конечно, это может быть многослойная подача в стакане или бокале вашего любимого салата.

— Интересно, как реагирует на трайфл детвора?

— Детям очень нравится трайфл. Это же персональный тортик! Для детского дня рождения эта идея вообще находка. Зачастую к концу праздника маленькие гости уже не готовы осилить тортик, а трайфл можно забрать с собой и позже полакомиться десертом. Сегодня есть большое разнообразие красивой одноразовой посуды, в которую можно поместить десерт.

— Валентина, какие у вас творческие планы?

— Уже сегодня идет подготовка к Новому году. Продумываю образцы пряников в новогодней тематике, это будут мышки — символ 2020 года и новые сказочные домики. Как гласит народная мудрость, нужно готовить сани уже летом.

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Фото из альбома Валентины Веревкиной

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