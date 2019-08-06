Звезду «Квартала 95» Елену Кравец поставили перед сложным выбором

Шоу-бизнес

Стали известны новые участники «Танців з зірками» («1+1»). В обновленном третьем сезоне на паркет выйдут призер олимпийских игр по художественной гимнастике, молодая мама Анна Ризатдинова и популярный репер Серега, который известен также как Полиграф Шарікоff. Ранее ведущий «Сніданку з «1+1» Руслан Сеничкин рассказал, как изменилась его жизнь после участия в проекте «Танці з зірками».

В этом сезоне участников выбирает «волшебный дискобол», который застал Серегу и Анну врасплох на одной из съемок. Недолго думая, они приняли приглашение и встретятся с телезрителями уже в первом эфире «Танці з зірками», который состоится 25 августа.

— Моя жизнь очень похожа на это шоу, — сказал Серега. — Мне привычен весь этот антураж. Как и в реальной жизни, меня будут окружать красивые женщины и успешные коллеги.

Анна Ризатдинова призналась, что всегда мечтала танцевать в этом проекте и смотрела шоу с момента его выхода на экраны.

— Сейчас нужно сказать, что я ошибалась, когда думала, что бальные танцы — это легко, — сказала Анна. — На самом деле это тяжелый труд. Но я спортсменка, и труд меня не пугает. Мне повезло, что я занималась гимнастикой. Это особый вид спорта, который близок к балету и танцу. Мне очень помогает то, что у меня хорошая растяжка и гибкость. Есть и отрицательные стороны того, что я имею спортивный опыт, но я не хочу их раскрывать. Теперь благодаря проекту у меня появилась потрясающая возможность прожить еще одни олимпийские игры, только уже не на гимнастическом ковре, а на танцполе.

Новоиспеченные участники проекта передали танцевальную эстафету актрисе студии «Квартал 95» Елене Кравец, певице и ведущей «Життя відомих людей» TAYANNA и артисту, тренеру «Голос. Діти» Дзідзьо.

Участники также решили бросить вызов актеру, ведущему «ЖВЛ», обладателю титула Мистер Украина и Mister Sea World Богдану Юсипчуку. В ближайшее время станет известно, кто из них примет эстафету.

— Сезон обещает стать очень ярким и насыщенным, — признался «ФАКТАМ» креативный продюсер шоу Владимир Заводюк. — У нас обновленный состав судей и совершенно потрясающие участники. Признаюсь, нам пришлось немало потрудиться, чтобы собрать такую звездную команду.

Напомним, приглашение стать участниками проекта уже приняли: ведущий канала «1+1» и шоумен Владимир Остапчук, актриса «Дизель шоу» Виктория Булитко, актер Михаил Кукуюк. К частникам присоединилась также народная любимица Надежда Матвеева, а также актеры, звезды сериалов «Хороший парень», «У неділю рано зілля копала» и «Крепостная» — Алексей Яровенко и Ксения Мишина, звезда «Сніданок з 1+1» Людмила Барбир. Недавно стало известно об участии в проекте эпатажной певицы MARUV и темпераментного ведущего «Одруження наосліп» Даниэля Салема.



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