Трансгендерная женщина впервые стала моделью Victoria's Secret (фото, видео)

Мир

22-летняя Валентина Сампайо из Бразилии стала первой трансгендерной моделью, которая будет сотрудничать со знаменитым брендом нижнего белья Victoria’s Secret. У себя в Instagram Сампайо разместила свое фото в белом халате, сделанное во время фотосессии в США. «Никогда не переставайте мечтать… Любовь — удивительна. Любите больше и меньше испытывайте ненависти. Ненависть — бесполезна, не тратьте на нее время», — написала бразильянка.

«Первый трансгендер будет сниматься для VS, это делает меня такой счастливой!», - написала в Twitter соотечественница Валентины Лаис Рибейро – один из «ангелов» Victoria’s Secret.

К сожалению, Валентина не примет участие в традиционном шоу бренда, поскольку ранее стало известно, что в этом году оно не состоится – впервые за последние 24 года.

Валентина, которая родилась мужчиной, не новичок в модной индустрии. Ранее ее фотографии появлялась на обложках французской и бразильской версий журнала Vogue и прочих гламурных изданий. Она также работала с такими брендами, как Moschino и L’Oreal.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Ангела Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол засняли на пляже в купальнике.

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